Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de 'As Quatro Estações do Ano' na Netflix

A 2ª temporada da série "As Quatro Estações do Ano" estreia nesta quinta-feira, 28, na Netflix.

Após o final dramático do primeiro ano, os novos episódios retomam a história do grupo de amigos meses depois da morte de Nick, personagem de Steve Carell.

Criada por Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, a série acompanha três casais de amigos de longa data que mantêm a tradição de viajar juntos todos os anos. Misturando comédia e drama, a produção é baseada no filme homônimo de 1981 criado por Alan Alda.

Confira abaixo tudo o que já sabemos sobre a nova temporada.

Como termina a 1ª temporada?

O primeiro ano terminou com uma grande reviravolta. Durante uma viagem de Ano Novo, Nick sofre um acidente de carro fatal após sair sozinho depois de uma discussão com a namorada Ginny.

Nos episódios finais, o grupo tenta lidar com o luto enquanto decide manter viva a tradição das viagens em homenagem ao amigo. Porém, a última cena revela que Ginny está grávida de Nick.

A morte do personagem também muda completamente a dinâmica entre os amigos, especialmente entre Anne, ex-esposa de Nick, e Ginny, a namorada dele após o divórcio.

Quem volta para a nova temporada?

Quase todo o elenco principal retorna para os novos episódios. Estão confirmados:

Tina Fey como Kate

Will Forte como Jack

Colman Domingo como Danny

Marco Calvani como Claude

Kerri Kenney-Silver como Anne

Erika Henningsen como Ginny

Steve Carell não deve retornar de forma fixa após a morte de Nick, embora a série utilize flashbacks em alguns episódios.

Segundo Tina Fey, os roteiristas já planejavam encontrar uma forma de trazer o personagem de volta em memórias e cenas do passado.

Sobre o que é a 2ª temporada da série?

A nova temporada começa na primavera, quando o grupo se reúne para espalhar as cinzas de Nick durante uma viagem nas montanhas Catskills, no interior de Nova York.

Ao longo dos episódios, os personagens continuam viajando juntos enquanto tentam lidar com o impacto da morte do amigo e com novas crises pessoais.

A Netflix já confirmou que os novos capítulos passarão por destinos como Jersey Shore, interior de Nova York e Itália.

A gravidez de Ginny também terá papel central na trama. Segundo os criadores, a chegada do bebê deve aproximá-la de Anne, apesar da relação complicada entre as duas desde o fim do casamento de Nick.

A série continuará acompanhando os desafios dos relacionamentos de longa duração, incluindo os conflitos entre Kate e Jack e as discussões de Danny e Claude sobre a possibilidade de terem filhos.

Há novos nomes no elenco?

Sim. A 2ª temporada conta com a entrada de Steven Pasquale ("A Sete Palmos") no elenco.

O ator interpretará Mark Brett, personagem que conhecerá o grupo durante uma viagem de verão em Jersey Shore.

A estrutura da série muda?

Não. Tina Fey confirmou que a série seguirá mostrando os personagens apenas durante as viagens em grupo ao longo das quatro estações do ano.

Assim como na primeira temporada, os episódios acompanham encontros em diferentes épocas do ano, usando as viagens para mostrar as mudanças nas amizades, casamentos e conflitos pessoais dos personagens.

A nova temporada estreia nesta quinta-feira, 28, na Netflix. Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo da plataforma.