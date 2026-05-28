Ibovespa fecha em queda de 0,4%; dólar também recua para R$ 5,03

Em meio a informações sobre um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, dados de inflação americana e taxa de desemprego no Brasil, o Ibovespa encerra esta quinta-feira, 28, com queda de 0,39% aos 175.063 pontos, num dia de menor apetite a risco. Já o dólar recua 0,57%, mas ainda opera acima dos R$ 5, cotado a R$ 5,031.

O dia foi marcado por informações sobre um possível desdobramento da Guerra no Oriente Médio. O site Axios divulgou que negociadores dos Estados Unidos e do Irã fecharam um entendimento preliminar para estender o cessar-fogo por mais 60 dias e dar início a discussões sobre o programa nuclear iraniano.

O acordo, no entanto, ainda depende da aprovação final do presidente Donald Trump e ainda há relatos de trocas de ataques nesta quinta. "Amanhã podemos ter um pregão positivo no Brasil se houver a conclusão do acordo entre EUA e Irã", disse Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Para além da geopolítica, no Brasil, o destaque ficou com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, que mostraram a taxa de desemprego em 5,8% no trimestre encerrado em abril. O índice avançou 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em janeiro, mas ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado.

Nos Estados Unidos, os investidores acompanharam indicadores de inflação e atividade econômica. O Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed), avançou, em abril, 3,8% no dado cheio, abaixo da expectativa de 3,9%, e 3,29% no núcleo, que exclui alimentos e energia, em linha com o consenso de 3,3% — mas ainda em patamar elevado.

Já o Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu 1,6% em ritmo anualizado no primeiro trimestre, abaixo dos 2% registrados nas leituras anteriores.

"O resultado pressionou os yields das Treasuries e enfraqueceu o DXY. No Brasil, o real acompanhou o alívio do cenário externo e a melhora do apetite por risco, embora os ativos domésticos vem mostrando uma reação mais contida em relação a melhora no cenário externo", destacou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Com ações operando de forma mista, o Ibovespa fechou o dia com 36 papéis em baixa, 26 estáveis e 17 em alta. As ações de maior peso no índice, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) trabalharam de forma oposta. Petro caiu 0,72%, enquanto Vale subiu 0,61%.