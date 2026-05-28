Tarcísio sanciona salário mínimo paulista de R$ 1.874

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou a lei que eleva para R$ 1.874,36 o piso salarial paulista, nesta quinta-feira, 28. O novo valor foi publicado no Diário Oficial do Estado e representa um aumento de 15,6% em relação ao salário mínimo nacional.

O novo salário mínimo estadual havia sido aprovado anteriormente pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), e vale para trabalhadores de categorias que não têm salário mínimo profissional definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Criado em 2007, o piso estadual permite que mais de 70 classes de trabalhadores paulistas recebam remunerações acima do salário mínimo nacional.

Os valores propostos pelo governo do estado levam em conta as condições de demanda de mão de obra e custo de vida em São Paulo, incorporando especificidades do mercado de trabalho local.

No ano passado, um projeto de lei unificou o piso estadual para 70 categorias profissionais específicas que têm direito ao salário mínimo paulista.

A medida abrange trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência, trabalhadores agropecuários, vendedores, garçons, motoboys, pedreiros, encanadores, pintores, operadores de telemarketing, trabalhadores de limpeza e conservação, entre outras atividades.

O reajuste faz com que o piso paulista acumule alta nominal de 46% desde 2022, quando o valor era de R$ 1.284, crescimento que também ficou acima do obtido pelo piso nacional no mesmo período, que teve reajuste de 33,7% desde 2022.

Veja quem tem direito ao novo salário mínimo de SP

No estado de São Paulo, o piso salarial mensal dos trabalhadores: