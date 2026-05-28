Consórcio de até R$ 1 milhão vira aposta da Racon em 2026

A Racon Consórcios, referência no mercado de consórcios e marca da Rands — vertical de soluções financeiras e serviços da Randoncorp — escolheu São Paulo para apresentar ao mercado a quarta edição do PR1ME, grupo de consórcio imobiliário voltado a investidores e clientes interessados em créditos entre R$ 750 mil e R$ 1 milhão.

O lançamento reuniu franqueados, parceiros e convidados da marca em um evento presencial, além de uma transmissão ao vivo para toda a rede nacional de vendas da marca. A programação contou ainda com a participação do piloto Rubens Barrichello. Embaixador da marca, ele compartilhou bastidores da sua trajetória no automobilismo e falou sobre liderança, disciplina e planejamento de longo prazo — temas que dialogam diretamente com a estratégia da companhia para o novo produto.

Consórcio no radar

Com a Selic em patamares elevados, o consórcio tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros que buscam alternativas para aquisição de imóveis sem os custos tradicionais de um financiamento.

“As taxas de juros elevadas encarecem o financiamento imobiliário e aumentam o risco de crédito. Isso faz com que fique mais caro comprar um imóvel via financiamento. O consórcio surge como alternativa porque não trabalha com juros, mas sim com taxa de administração, consideravelmente menor do que o custo de um financiamento tradicional”, afirma Luis Felipe Szmidtke, diretor executivo da Rands Soluções Financeiras.

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A aposta nos tíquetes mais altos

Segundo o executivo, a estratégia da empresa passa pela ampliação da presença em produtos de maior valor agregado e pelo fortalecimento de soluções voltadas ao público investidor.

A força da Racon no mercado de consórcios



34% de crescimento nas cotas vendidas em 2025

51% de alta nos créditos comercializados

500 pontos de venda em 19 estados brasileiros

A Racon cresceu quase 5x nos últimos 3 anos

O lançamento do PR1ME também reflete o momento de expansão vivido pelo setor de consórcios no Brasil. Nos últimos três anos, a Racon multiplicou quase cinco vezes seu volume de operações, impulsionada pelo crescimento da demanda e pela ampliação da força de vendas.

Para Sheila Tomazoni, Gerente de Clientes da Racon Consórcios, o desafio agora não é apenas crescer, mas sustentar esse avanço com qualidade, credibilidade e suporte ao cliente.

“O consórcio vive um excelente momento. Estamos crescendo tanto em número de participantes ativos quanto em contemplações. Nosso desafio agora é escalar com credibilidade, apoiados em uma rede forte que consiga dar todo o suporte necessário ao cliente”, diz.

De acordo com a executiva, a companhia vem ampliando o portfólio nos últimos anos para atender um consumidor mais sofisticado, interessado em usar o consórcio como ferramenta de construção patrimonial e planejamento financeiro de longo prazo.

“Há três anos a Racon vem ampliando seu portfólio de produtos e entregando créditos com valor agregado mais alto, com foco em investidores e pessoas que querem fazer alavancagem patrimonial. O PR1ME entra justamente como um diferencial para esse público que busca uma contemplação capaz de rentabilizar e trazer o retorno esperado”, afirma Sheila.

Crescimento exige venda mais estratégica

O avanço acelerado do setor também trouxe um novo desafio para as administradoras: equilibrar expansão comercial com sustentabilidade da carteira. Executivos da companhia reconhecem a necessidade da constante qualificação da rede de vendas, por meio de atuação mais consultiva fazendo o cliente ser bem amparado em todas suas necessidades ao longo de todo o período ativo de consórcio, desde adesão até a finalização do grupo.

Não à toa, a estratégia da empresa passa por fortalecer a capacitação dos franqueados e direcionar os produtos de acordo com o momento de vida e os objetivos financeiros de cada cliente.

Para isso, a empresa tem investido em cinco frentes estratégicas: portfólio e proposta de valor, performance comercial e eficiência, sucesso do franqueado, crescimento com qualidade e posicionamento de marca, além do uso intensivo de dados para ganho de performance.

“O sucesso do franqueado é também o nosso sucesso”, afirma Veridiana Sonego, diretora de Soluções Financeiras da Rands. “Estamos investindo em dados, fortalecimento da rede e eficiência comercial para sustentar esse crescimento com qualidade.”

Para além, está o sucesso do cliente. Sua satisfação com o produto ajudam a inserir o consórcio como uma grande fortaleza no mercado financeiro do país. Segundo dados da a Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) o consórcio cresce junto com emprego e renda e mais que a população economicamente ativa. Esses indicadores atestam quanto o consórcio é uma alternativa real para a diversidade da carteira de investimentos e renda passiva.