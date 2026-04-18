BBB 26: Ana Paula, Leandro ou Milena? Enquete indica quem sai no último paredão

O último Paredão do BBB 26 foi formado na sexta-feira, 17, e vai definir quem fica fora da Grande Final.

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a permanência na casa, com eliminação marcada para domingo, 19.

A berlinda foi consequência direta da Prova do Finalista. Após mais de 18 horas de dinâmica, Juliano Floss venceu o desafio e garantiu vaga no Top 3. Com isso, os outros três participantes foram automaticamente enviados ao Paredão.

De acordo com as enquetes, Leandro Boneco aparece como o mais cotado para deixar o programa.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 08h deste sábado, 18, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica vantagem clara para a eliminação de Leandro.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 19,22% x Leandro 41,43% x Milena 39,35%

YouTube: Ana Paula 10,74% x Leandro 57,00% x Milena 32,12%

X (Twitter): Ana Paula 6,84% x Leandro 71,99% x Milena 21,17%

Instagram: Ana Paula 3,31% x Leandro 63,06% x Milena 33,63%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 6,96% x Leandro 64,02% x Milena 28,97%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 57,24%, seguido por Milena, com 32,08%, e Ana Paula, com 10,64%.

O levantamento soma 2.517.696 votos.

Na parcial anterior (01h), Leandro tinha 57,75%. Agora, aparece com 57,24%, uma leve oscilação negativa, mas segue na liderança como principal candidato à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.