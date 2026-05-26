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Inteligência emocional e financeira: entenda como emoções influenciam seu bolso

Estudo aponta que emoções como estresse, tristeza e solidão podem influenciar decisões de consumo e levar a gastos impulsivos

O seu extrato bancário pode estar ligado ao seu humor | Freepik

O seu extrato bancário pode estar ligado ao seu humor | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15h23.

Você já voltou para casa com as mãos cheias de sacolas após um dia cansativo e estressante, apenas para se arrepender minutos depois? Se a resposta for sim, saiba que o seu extrato bancário pode estar ligado ao seu humor. 

De acordo com o estudo Spending as social and affective coping (SSAC) — em tradução "Gastar como enfrentamento social e afetivo" —  publicado pela Associação Americana de Psicologia (APA), as emoções são como um motor para o descontrole financeiro, transformando o ato de gastar em uma tentativa de gerenciar o desconforto psicológico. 

A pesquisa mostra que o comportamento de consumo é estruturado em três pilares fundamentais: o enfrentamento afetivo (definido como o esforço para regular as emoções), o enfrentamento social e a impulsividade nos gastos

A diferença entre o impulso e a compulsão

Os gastos impulsivos são compras não planejadas, feitas sem a consciência real do ato e movidas por um desejo momentâneo, geralmente estimulado por um gatilho emocional ou visual. 

Por outro lado, os gastos compulsivos representam um desdobramento crônico desse processo, em que o hábito se transforma em uma resposta automática do cérebro para lidar com sentimentos negativos, levando o indivíduo a gastar recursos independentemente de suas necessidades materiais.

Segundo a pesquisa, existe uma conexão direta entre a dificuldade de regular as próprias emoções e a impulsividade. Aqueles que acreditam que o consumo material pode aliviar o sofrimento emocional são mais propensos a comportamentos impulsivos que, eventualmente, se tornam compulsivos.

Aprenda a reconhecer os gatilhos emocionais que influenciam suas decisões — inclusive as de consumo 

Os três pilares da compensação emocional

O estudo identificou que o ato de comprar como regulador emocional é sustentado por três pilares (o enfrentamento afetivo, o enfrentamento social e a impulsividade nos gastos), que se manifestam na prática através de quatro gatilhos principais:

1.Regular o humor

Compras feitas para tentar aliviar a tristeza, mágoa, sobrecarga ou tédio, buscando um afeto positivo imediato.

2. Distração

O consumo como fuga para evitar pensar em problemas ou para tolerar um mal-estar que a pessoa sente mas que não consegue suportar.

3. Alívio da ‘dor social’

Gastos decorrentes da solidão ou exclusão, onde o indivíduo compra de forma impulsiva para tentar forjar laços, "se encaixar" ou melhorar sua autoimagem.

4. Falta de controle e consciência

A busca por evitar o estresse imediato esconde a ligação entre o que se sente e o que se compra, transformando a impulsividade em uma resposta padrão e inconsciente. 

Consciência emocional protege o bolso

Se o consumo impulsivo pode funcionar como uma tentativa de aliviar sentimentos difíceis, aprender a reconhecer esses estados emocionais antes da compra é uma forma de reduzir decisões automáticas. Isso significa observar o que vem antes do gasto: cansaço, ansiedade, frustração, solidão ou necessidade de recompensa imediata. 

Para quem quer aprofundar esse processo de reconhecimento emocional, o curso gratuito Inteligência Emocional, do Na Prática, oferece conteúdos e exercícios voltados ao desenvolvimento dessas competências. A formação é online, tem 6 horas de duração, materiais complementares, atividades práticas e certificado, com inscrição gratuita pela página do curso. 

Inscreva-se gratuitamente e aprenda ferramentas práticas para lidar melhor com emoções que influenciam escolhas, hábitos e consumo 

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