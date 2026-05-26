Mariah Carey No Brasil: todos os anos ela ganha R$ 16,5 milhões com hit de Natal

Dona do megahit "All I Want For Christmas Is You", cantora e compositora Mariah Carey realizará shows temáticos natalinos no Brasil em novembro. Em São Paulo, a apresentação ocorrerá no dia 17 de novembro no Allianz Parque. Para os fãs cariocas, o show será no dia 21, na Área Externa da Farmasi Arena.

Há mais de três décadas, a canção transformou o espírito natalino da indústria musical e também marcou para sempre as finanças de sua autora.

“All I Want for Christmas Is You”, lançada por Mariah Carey em 1994, se tornou muito mais do que um simples sucesso de fim de ano: virou uma verdadeira máquina de dinheiro que continua a render milhões de dólares à cantora e compositora a cada temporada natalina.

A música, que já entrou para a história como um dos maiores clássicos contemporâneos de Natal, voltou regularmente às paradas nas últimas décadas graças ao streaming, à execução em rádios e à presença em playlists festivas. Ela também se firmou como um dos singles natalinos mais tocados do mundo — com posições de destaque no Billboard Hot 100 ano após ano.

Hit milionário

Mariah Carey recebe entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões todos os anos apenas em direitos autorais relacionados à canção — o que, na cotação atual, corresponde a cerca de R$ 15-16 milhões por ano.

Esse valor vem de uma combinação de royalties por streaming, execuções em rádio, downloads, sincronizações em filmes, séries e propagandas, além de usos comerciais em vitrines, shoppings e eventos temáticos por todo o mundo.

O fenômeno global não é recente: em 2017, a música havia acumulado mais de US$ 60 milhões em direitos autorais desde sua estreia, de acordo com estimativas do The Economist.

De 1994 a eternidade

A música fez um sucesso modesto quando foi lançada em 1994, alcançando o 12º lugar da Billboard nos Estados Unidos e o segundo lugar no Reino Unido e no Japão. Mas "All I Want for Christmas is You" continuou voltando com força e popularidade a cada Natal. A canção já liderou as paradas em mais de 25 países, incluindo os EUA e o Reino Unido, e foi oficialmente coroada a melhor música natalina de todos os tempos com base em seu desempenho comercial pela Billboard em 2023.

Espetáculo natalino de Mariah Carey

O espetáculo "Mariah Carey’s Christmas Time" existe desde 2014, quando o álbum natalino da artista completou 20 anos. Em 2025, durante a residência em Las Vegas, ela desenhou um show dividido em três atos, com diversos figurinos exclusivos para a ocasião, bailarinos e coro.

O repertório prioriza as faixas festivas, entre elas “All I Want For Christmas Is You”, “Silent Night” e “Joy To The World”. A auto-declarada Queen of Christmas (Rainha do Natal) estará no Brasil pela primeira vez com a apresentação.

Anúncio misterioso na Avenida Paulista

Para o anúncio, a Itaú Live, plataforma proprietária de música do Itaú Unibanco e apresentador do espetáculo no Brasil, e a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo e realizadora do projeto no país, criaram uma campanha inspirada no memético “descongelamento” da artista.

O banco instalou na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, um outdoor com gelo ao redor dele. A ação está localizada próxima à esquina com a Rua Peixoto Gomide, em um ponto de ônibus.

Na primeira publicação, feita na madrugada desta terça-feira, 26, a empresa afirmou "Previsão de descongelamento na Avenida Paulista. O que será que vem por aí?".

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A estrutura, construída com elementos que simulam blocos de gelo, “derreteu” ao longo do dia até revelar o pôster oficial do espetáculo com a foto de Mariah Carey, revelando os detalhes do show com datas, horários e locais.

"O anúncio desse show pedia algo que fosse além do convencional. Ao levar o 'descongelamento' da Mariah Carey nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós convidamos os fãs a fazerem parte de um 'meme' global em tempo real, gerando conversas e conexões antes mesmo da artista subir ao palco", afirma Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e.