Real Time Big Data: Lula tem 60% e Flávio Bolsonaro tem 21% em 1º turno no CE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores do Ceará, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 20.

Lula tem 60% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno no estado. O senador Flávio Bolsonaro (PL) está em segundo, com 21%.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 4%. Renan Santos (Missão) tem 3%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) tem 2% das intenções de voto.

Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1% cada um. Votos brancos e nulos somam 4%, e 3% dos respondentes não souberam responder.

2º turno e aprovação

De acordo com a pesquisa, o presidente Lula também vence em um cenário simulado de segundo turno contra Flávio Bolsonaro. O presidente tem 63% contra os 27% do senador.

Tantos os votos brancos e nulos quanto o indecisos somam 5%.

Flávio Bolsonaro lidera o índice de rejeição com 60%, medido pelos eleitores que o conhecem e não votariam de maneira alguma. Lula aparece em segundo lugar, com 36% de rejeição. O Cabo Daciolo está na terceira posição, com 32%. Todos os outros candidatos têm menos de 25% de rejeição cada um.

Ao todo, 66% dos eleitores cearenses aprovam a gestão do presidente Lula. Outros 33% desaprovam e 1% não sabem.

Na questão qualitativa, 43% avaliam o mandato do petista como ótimo ou bom, 28% como ruim ou péssimo, e, novamente, 28% como regular.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1600 eleitores do Ceará entre os dias 18 e 19 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01744/2026.