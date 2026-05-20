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O ChatGPT pode achar seu novo emprego: Indeed integra IA para buscas de vagas de emprego

Com foco em tecnologia e processos ágeis, a novidade traz insights de empresas e vagas personalizadas diretamente na IA

Brasil deve concentrar US$ 4,2 bilhões em gastos com inteligência artificial em 2026, segundo a IDC (Getty Images)

Brasil deve concentrar US$ 4,2 bilhões em gastos com inteligência artificial em 2026, segundo a IDC (Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16h35.

A consolidação da inteligência artificial generativa nos processos cotidianos e corporativos está redesenhando as estruturas tradicionais de recrutamento e seleção.

Diante de um cenário em que profissionais utilizam cada vez mais ferramentas tecnológicas para planejar suas carreiras, o Indeed, plataforma líder global em conexões e contratações, anunciou a expansão de seu aplicativo integrado ao ecossistema do ChatGPT para o mercado brasileiro e outros cinquenta países.

A iniciativa conecta o marketplace da empresa de recursos humanos diretamente ao fluxo conversacional da OpenAI, permitindo que a busca por posições no mercado de trabalho ocorra por meio de comandos intuitivos e interações dinâmicas.

A relevância do lançamento no país é sustentada por indicadores de comportamento digital em escala macroeconômica. Dados divulgados pela consultoria Comscore apontam que o volume de brasileiros interagindo com ecossistemas de inteligência artificial registrou um crescimento expressivo de sessenta e um por cento em termos anuais, alcançando a marca de quase quarenta e chamados cinco milhões de usuários ativos.

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Esse engajamento se reflete no tempo médio de permanência nas plataformas de conversação, evidenciando que a introdução de novos canais de recrutamento digital atende a uma demanda real por ferramentas que facilitem a descoberta de empregos e a transição de carreira de forma ágil.

Como achar vagas de emprego com o ChatGPT?

O grande diferencial competitivo da solução reside na união entre o processamento de linguagem natural e um robusto banco de dados construído ao longo de duas décadas de atuação no setor de recursos humanos.

Por meio do comando "@Indeed" dentro da interface do chat, o profissional consegue buscar oportunidades utilizando critérios refinados, além de solicitar visões gerais sobre a governança de empresas e avaliações institucionais de ex-funcionários.

A tecnologia analisa mais de cento e quarenta milhões de registros diários de contratação para calibrar os modelos de correspondência, cruzando qualificações técnicas e históricos profissionais para garantir precisão e segurança na triagem de currículos.

Embora o processo de descoberta ocorra dentro do ambiente de conversação assistida, as etapas críticas da contratação — tais como o agendamento de entrevistas técnicas e o contato direto com as lideranças de RH — continuam centralizadas no ecossistema proprietário do portal, preservando a integridade regulatória e a jornada do usuário.

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