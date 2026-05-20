CBF abre venda de ingressos para amistosos entre Brasil e EUA por R$ 20; veja como comprar

Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 16h37.
A seleção brasileira feminina divulgou a convocação para os amistosos diante dos Estados Unidos, marcados para os dias 6 e 9 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, e na Arena Castelão, no Ceará. As entradas para os confrontos estão disponíveis nas plataformas da Bilheteria Digital, com preços entre R$ 20 e R$ 140.
Parte dos ingressos será direcionada pela CBF a clubes da região que mantêm equipes de futebol feminino e também a projetos sociais ligados à modalidade. A iniciativa se soma às gratuidades previstas em lei e à venda regular ao público, com foco em ampliar a presença de torcedores nos estádios e aproximar profissionais envolvidos no futebol feminino.
A relação com 26 atletas foi anunciada nesta quarta-feira por Arthur Elias e marcou o retorno de Marta à seleção. A atacante não atuava com a camisa do Brasil desde o título da Copa América, conquistado em agosto de 2025.
Entre os nomes convocados, Kaylane, do Flamengo, aparece pela primeira vez na equipe principal. A jogadora ganhou espaço após atuações pela seleção sub-17 e também pelo elenco profissional do clube carioca.
Em São Paulo, na Neo Química Arena, dia 6 de junho (sábado), às18h30
Em Fortaleza, na Arena Castelão, dia 9 de junho (terça-feira), às 21h30
O benefício de gratuidade vale somente para o jogo na Arena Castelão, para menores de 12 anos. O cadastro deve ser feito pelo site "https://gratuidade.bilheteriadigital.com" e a retirada do ingresso deve ser feita antecipadamente, mediante apresentação de documento de identidade oficial. Para a meia entrada social, o torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio.