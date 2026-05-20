CBF abre venda de ingressos para amistosos entre Brasil e EUA por R$ 20; veja como comprar

A seleção brasileira feminina divulgou a convocação para os amistosos diante dos Estados Unidos, marcados para os dias 6 e 9 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, e na Arena Castelão, no Ceará. As entradas para os confrontos estão disponíveis nas plataformas da Bilheteria Digital, com preços entre R$ 20 e R$ 140.

Parte dos ingressos será direcionada pela CBF a clubes da região que mantêm equipes de futebol feminino e também a projetos sociais ligados à modalidade. A iniciativa se soma às gratuidades previstas em lei e à venda regular ao público, com foco em ampliar a presença de torcedores nos estádios e aproximar profissionais envolvidos no futebol feminino.

A relação com 26 atletas foi anunciada nesta quarta-feira por Arthur Elias e marcou o retorno de Marta à seleção. A atacante não atuava com a camisa do Brasil desde o título da Copa América, conquistado em agosto de 2025.

Entre os nomes convocados, Kaylane, do Flamengo, aparece pela primeira vez na equipe principal. A jogadora ganhou espaço após atuações pela seleção sub-17 e também pelo elenco profissional do clube carioca.

Veja os valores dos ingressos para Brasil x Estados Unidos?

Em São Paulo, na Neo Química Arena, dia 6 de junho (sábado), às18h30

Norte: R$ 50 inteira e R$ 25 a meia-entrada;

Sul: R$ 70 inteira e R$ 35 a meia entrada;

Leste e Oeste: R$ 100 inteira e R$ 50 meia-entrada

Em Fortaleza, na Arena Castelão, dia 9 de junho (terça-feira), às 21h30

Norte e Sul - R$ 40 inteira, R$ 30 meia social e R$ 20 meia

Leste e Oeste - R$ 60 inteira, R$ 40 meia social e R$ 30 meia

Premium - R$ 140 inteira, R$ 80 meia social e R$ 70 meia

O benefício de gratuidade vale somente para o jogo na Arena Castelão, para menores de 12 anos. O cadastro deve ser feito pelo site "https://gratuidade.bilheteriadigital.com" e a retirada do ingresso deve ser feita antecipadamente, mediante apresentação de documento de identidade oficial. Para a meia entrada social, o torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio.