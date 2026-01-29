Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Líder'

Programa desta quinta-feira, 29, reinicia o jogo e dá o poder para um novo líder

BBB 26: Edição começa logo após a novela das nove (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

BBB 26: Edição começa logo após a novela das nove (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h30.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.

Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira, 29, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a segunda Prova do Líder da temporada. Babu Santana deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Que horas estreia a 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix hoje?

BBB 26: Matheus admite erro ao rever treta com Ana Paula Renault

Quem é a atriz que virou 'participante fantasma' do BBB 26 nas redes?

1ª temporada de 'Bridgerton': relembre o início da série da Netflix

Mais na Exame

Mercados

Emprego nos EUA, balanço da Apple e Haddad: o que move os mercados

Esporte

Quais esportes fazem parte das Olimpíadas de Inverno 2026?

Pop

Que horas estreia a 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix hoje?

Brasil

Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar