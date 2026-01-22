Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Juliano, Babu e Marcelo acusam Matheus de homofobia

Brothers expõem incômodo com gestos e falas do colega de confinamento

BBB 26: Confinados se revoltam com atitudes de Matheus (Globo/Divulgação)

BBB 26: Confinados se revoltam com atitudes de Matheus (Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21h31.

Durante a festa desta quarta-feira no Big Brother Brasil 26, uma discussão séria tomou conta dos bastidores da casa.  Os participantes Juliano Floss, Babu Santana Marcelo acusaram o brother Matheus de atitudes homofóbicas que teriam acontecido no decorrer da noite e em momentos anteriores do confinamento.

Comentário indelicado

Juliano relatou que uma das situações que o incomodou ocorreu quando ele usava uma calça que vira short. Segundo o dançarino, Matheus fez um comentário depreciativo sobre a roupa, dizendo que ele, “um negão desses”, não deveria usar aquilo, o que foi interpretado por Juliano como uma manifestação de preconceito.

Cântico homófobico 

Babu Santana também participou da conversa e afirmou ter ouvido Matheus entoar cantos de torcida considerados homofóbicos, além de outros comentários que o veterano não concordou. O ator comentou que percebeu algumas dessas falas até mesmo no banheiro da casa.

'Ranço inexplicável'

Marcelo, por sua vez, expressou forte incômodo com a postura atribuída a Matheus durante a festa. Ele afirmou que viu o colega desfilar de forma caricata, imitando estereótipos associados à homossexualidade, e considerou a atitude desnecessária e ofensiva.

O médico chegou a se emocionar durante o desabafo e foi consolado por outros participantes, que ouviram seu relato sobre a experiência de vida marcada por preconceitos.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Ivete Sangalo vai comandar bloco do carnaval de SP pela primeira vez, diz TV

Suzane von Richthofen tem direito à herança do tio? Entenda a lei

Quem mais venceu o Framboesa de Ouro? Veja os recordistas

Prova do Líder: quais participantes se classificaram para a final?

Mais na Exame

Ciência

Seis orcas são avistadas no mar de Santos; veja vídeo

Pop

Ivete Sangalo vai comandar bloco do carnaval de SP pela primeira vez, diz TV

Esporte

As 10 maiores vendas de jogadores brasileiros em 2025

Mercados

JPMorgan aumenta o salário do CEO Jamie Dimon para US$ 43 milhões por ano