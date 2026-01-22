BBB 26: Juliano, Babu e Marcelo acusam Matheus de homofobia

Durante a festa desta quarta-feira no Big Brother Brasil 26, uma discussão séria tomou conta dos bastidores da casa. Os participantes Juliano Floss, Babu Santana e Marcelo acusaram o brother Matheus de atitudes homofóbicas que teriam acontecido no decorrer da noite e em momentos anteriores do confinamento.

Comentário indelicado

Juliano relatou que uma das situações que o incomodou ocorreu quando ele usava uma calça que vira short. Segundo o dançarino, Matheus fez um comentário depreciativo sobre a roupa, dizendo que ele, “um negão desses”, não deveria usar aquilo, o que foi interpretado por Juliano como uma manifestação de preconceito.

Cântico homófobico

Babu Santana também participou da conversa e afirmou ter ouvido Matheus entoar cantos de torcida considerados homofóbicos, além de outros comentários que o veterano não concordou. O ator comentou que percebeu algumas dessas falas até mesmo no banheiro da casa.

'Ranço inexplicável'

Marcelo, por sua vez, expressou forte incômodo com a postura atribuída a Matheus durante a festa. Ele afirmou que viu o colega desfilar de forma caricata, imitando estereótipos associados à homossexualidade, e considerou a atitude desnecessária e ofensiva.

O médico chegou a se emocionar durante o desabafo e foi consolado por outros participantes, que ouviram seu relato sobre a experiência de vida marcada por preconceitos.

Marcelo disse que achou ridículo que, no desfile na sala hoje, o Matheus desfilou fazendo trejeitos homossexuais. Juliano disse que é a segunda vez que ele faz algo nesse sentido hoje. pic.twitter.com/qqGi2ko6iK — Central Reality (@centralreality) January 22, 2026

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.