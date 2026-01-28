Pop

BBB 26: Matheus confirma 'incidente' que ocorreu no Quarto Branco

Após eliminação, ele fala sobre o episódio que viralizou envolvendo o banheiro do Quarto Branco

BBB 26: ex-brother Matheus esclarece fofoca do Quarto Branco (Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18h43.

Matheus, o segundo eliminado do BBB 26, voltou a comentar um dos momentos mais comentados da primeira semana do reality. Durante o Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, ele foi questionado sobre o incidente no banheiro do Quarto Branco.

Na conversa no estúdio, o ex-participante confirmou que realmente foi ele quem "sujou" o espaço usado pelos confinados na dinâmica. Ele explicou que o local era extremamente pequeno e que não entendeu direito o que estava acontecendo enquanto usava o banheiro.

Veja o momento em que o brother explica o ocorrido:

Matheus relatou que só percebeu a situação depois ao ver outros participantes lidando com as consequências. Segundo ele, o tamanho reduzido do cômodo contribuiu para a confusão.

A história havia circulado nas redes sociais e se tornado tema de debate entre fãs do programa, especialmente por envolver uma situação inusitada entre os confinados do Quarto Branco.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

