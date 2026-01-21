'Vergonhoso', reage equipe de Gabriela após comentário de Matheus

A equipe de Gabriela Saporito, de 21 anos, emitiu um pronunciamento oficial após um comentário feito por outro participante dentro da casa do Big Brother Brasil 26.

O comentário, proferido por Matheus, pipoca que veio da Casa de Vidro do Sul e esteve com Gabriela durante os seis dias no Quarto Branco, aconteceu durante uma conversa com Leandro e trouxe à tona detalhes sobre a vida íntima de Gabriela. A fala foi amplamente criticada pelo público, que considerou a observação desrespeitosa e machista.

Veja o comentário feito pelo ex-Quarto Branco Matheus:

Posicionamento da equipe

Nas redes sociais, os administradores dos perfis de Gabriela publicaram uma nota de repúdio. No texto, classificaram a declaração "ofensiva e dificilmente justificável", destacando que aspectos pessoais de uma pessoa não definem sua maturidade ou capacidade.

Segundo a equipe, a interpretação da intimidade da sister como critério de julgamento é uma forma de reduzir a experiência e o valor de uma mulher, o que chamaram de “baixo, machista e desonesto”.

Leia o posicionamento completo:

"Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos. Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso."

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, fãs do programa se revoltaram com as falas do brother sobre Gabriela:

Esse é um dos vídeos mais nojentos de hoje. O que a virgindade de uma jovem que sustenta a casa sozinha e cuida da mãe e da irmã autista tem a ver com o jogo no BBB26? pic.twitter.com/DHO9eJMdi9 — POPTime (@poptime) January 20, 2026

GENTE??? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos. — BBB26.noticias (@vilarisad) January 21, 2026

Matheus como vc é ridículo,falando isso da Gabriela.#BBB26 — DJ_marcos lemos 🎧 (@lemoss_marcos) January 21, 2026