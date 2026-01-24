BBB 26: entenda por que Ana Paula Renault e Matheus brigaram

Na noite de sexta-feira, 23 de janeiro, uma discussão entre Ana Paula Renault e Matheus marcou o programa ao vivo do BBB 26. O confronto começou após Matheus acusar Milena, aliada de Ana Paula, de manipulação e submissão durante um momento na academia.

O episódio foi agravado quando Matheus chamou Milena de “cabeça de latinha” e declarou que Ana Paula era sua “patroa”, insinuando uma relação de poder entre as duas.

Ana Paula interveio e pediu que a amiga deixasse o ambiente. Em resposta, Matheus a acusou de representar a elite brasileira, dizendo que “as favelas que eu piso não são as mesmas que você frequenta”.

Ana Paula rebateu as falas, afirmando que Matheus desrespeitava Milena ao sugerir que ela não tinha autonomia. A discussão prosseguiu com conotações de classe social, em que Matheus acusou a adversária de hipocrisia ao criticar a elite e, ao mesmo tempo, manter atitudes semelhantes.

O paradoxo do BBB 26: audiência importa, mas não decide

Outro ponto citado por Ana Paula foi a omissão dos colegas presentes na academia, como Jonas e Cowboy. Segundo ela, o silêncio diante do episódio revelaria uma falta de compromisso com aliados em situações delicadas.

Isolamento e impacto no jogo

Após a discussão, Ana Paula chorou no quarto e expressou frustração pela ausência de apoio. Declarou estar “chorando de ódio” e criticou os colegas por ignorarem o ocorrido: “Todo mundo viu e não teve ninguém pra defender a tia Milena”.

A tensão entre Ana Paula e Matheus não é recente. Desde sua chegada à casa, no domingo, 18 de janeiro, Matheus tem feito críticas à postura de Ana Paula, chamando-a de “política demais” e “manipuladora”.

No entanto, o episódio mais recente pode ter afetado negativamente sua trajetória no programa. No último paredão, Ana Paula recebeu menos de 7% dos votos, demonstrando alta aprovação do público.