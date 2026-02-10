Babu Santana: veterano chega ao 11º Paredão; relembre a trajetória

Na edição 20 do Big Brother Brasil, exibida em 2020, Babu Santana tornou-se recordista de paredões. Ao longo de 17 semanas de confinamento, o ator foi indicado para a berlinda dez vezes, número que até então não havia sido alcançado por nenhum participante do reality. Mesmo assim, resistiu sucessivas votações e só deixou o programa no último paredão antes da final, consolidando uma trajetória de superação e força diante da votação do público.

Paredões no BBB 20

Babu enfrentou paredões ao longo de praticamente toda a temporada. Em muitos momentos, ele entrou na berlinda sem o apoio da casa e mesmo assim escapou da eliminação. A cada indicação, o ator viu sua base de fãs crescer nas redes sociais e na votação popular.

Ao contrário de jogadores que se salvavam com facilidade, Babu precisou enfrentar rivalidades internas e obstáculos estratégicos para se manter no jogo. Em algumas semanas, a indicação partiu de líderes da casa ou de votações internas que o colocaram diretamente na berlinda.

Veja quais foram os paredões do carioca:

2º paredão do BBB 20: Babu, Hadson, Petrix e Pyong

4º paredão do BBB 20: Babu, Lucas e Victor Hugo

7º paredão do BBB 20: Babu, Manu e Victor Hugo

8º paredão do BBB 20: Babu, Pyong e Rafa

11º paredão do BBB 20: Babu, Gabi e Thelma

12º paredão do BBB 20: Babu, Flayslane e Marcela

13º paredão do BBB 20: Babu, Flayslane e Thelma

14º paredão do BBB 20: Babu, Gizelly e Mari

15º paredão do BBB 20: Babu, Manu e Mari

17º paredão do BBB 20: Babu, Rafa e Thelma

O último paredão

O último paredão de Babu foi também o mais decisivo. Ele disputou a permanência com Rafa Kalimann e Thelma Assis e acabou eliminado pela votação do público com 57,15% dos votos.

Esse confronto marcou o fim de sua participação e consolidou a sequência de dez aparições na berlinda, um recorde para a história do Big Brother Brasil.

Nova berlinda no BBB 26

De volta a casa mais vigiada do Brasil, agora na edição 26, Babu está em seu 11º paredão de sua trajetória no reality, dessa vez contra Sarah Andrade e Sol Vega. Nesta terça-feira, 10, o público saberá quem será o quarto eliminado do programa.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.