Babu Santana: veterano chega ao 11º Paredão; relembre a trajetória

Babu: a saga de 10 berlindas no Big Brother Brasil 20 (Globo/Manoella Mello/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h54.
Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 07h15.
Na edição 20 do Big Brother Brasil, exibida em 2020, Babu Santana tornou-se recordista de paredões. Ao longo de 17 semanas de confinamento, o ator foi indicado para a berlinda dez vezes, número que até então não havia sido alcançado por nenhum participante do reality. Mesmo assim, resistiu sucessivas votações e só deixou o programa no último paredão antes da final, consolidando uma trajetória de superação e força diante da votação do público.
Babu enfrentou paredões ao longo de praticamente toda a temporada. Em muitos momentos, ele entrou na berlinda sem o apoio da casa e mesmo assim escapou da eliminação. A cada indicação, o ator viu sua base de fãs crescer nas redes sociais e na votação popular.
Ao contrário de jogadores que se salvavam com facilidade, Babu precisou enfrentar rivalidades internas e obstáculos estratégicos para se manter no jogo. Em algumas semanas, a indicação partiu de líderes da casa ou de votações internas que o colocaram diretamente na berlinda.
Veja quais foram os paredões do carioca:
O último paredão de Babu foi também o mais decisivo. Ele disputou a permanência com Rafa Kalimann e Thelma Assis e acabou eliminado pela votação do público com 57,15% dos votos.
Esse confronto marcou o fim de sua participação e consolidou a sequência de dez aparições na berlinda, um recorde para a história do Big Brother Brasil.
De volta a casa mais vigiada do Brasil, agora na edição 26, Babu está em seu 11º paredão de sua trajetória no reality, dessa vez contra Sarah Andrade e Sol Vega. Nesta terça-feira, 10, o público saberá quem será o quarto eliminado do programa.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.