BBB 26: o que Sol falou após ser expulsa por agredir Ana Paula? Veja vídeo

Na manhã dessa terça-feira, 11, uma discussão acalorada na cozinha do Big Brother Brasil 26 causou a expulsão da veterana Sol Vega.

A briga teve início depois que Milena despertou Sol. Incomodada, a participante reagiu na hora e discutiu com a colega. Ainda exaltada, Vega percorreu os quartos reclamando em voz alta com os demais confinados: “A amiga de vocês foi lá me acordar. Quando é a amiguinha de vocês, acham bonito, né?”, disparou.

Minutos depois, já na cozinha, Sol se levantou da mesa gritando e foi em direção a Ana Paula, segurando o braço da colega. No mesmo momento, Babu apontou que o ato foi uma agressão.

O que Sol falou após o episódio?

Mais tarde, a veterana afirmou que precisa “se controlar”. Depois, Sol revelou que acha que Ana Paula quer sair com uma "boa imagem" por afirmar que não se sentiu agredida por ela: “Isso é jogo dela.”

Sol afirma que Ana Paula quer sair como a boazinha por ter afirmado que não se sentiu agredida por ela: “Isso é jogo dela.” #BBB26 pic.twitter.com/P3BABcid9L — Central Reality (@centralreality) February 11, 2026

Durante o Raio-X, Sol alegou que foi acordada de manhã por Milena e por conta disso, acabou acontecendo a briga que resultou na agressão.

Para a veterana, o "outro lado" (grupo rival com Ana Paula, Milena, Babu, Juliano, Chaiany, Solange e Leandro) a provocava pois sabiam que ela tinha um temperamento "estourado".

a sol pedindo desculpas por pegar no braço da Ana Paula no raio x kkkkkkkkk sonsa do caralho pic.twitter.com/vQ3SoX4BCf — anna 🧸 • 🧙🏻‍♀️ (@bearmeaway) February 11, 2026

Expulsão do programa

Já no início da tarde, Sol foi chamada no confessionário e recebeu a notícia enquanto os brothers também acompanhavam:

“Atenção, todos. Avaliamos as imagens envolvendo Sol e Ana Paula e constatamos que ela ultrapassou os limites permitidos. Houve desrespeito às regras do programa. Sol está desclassificada do BBB26”, informou a produção do reality.

Sol Vega foi chamada ao Confessionário e expulsa: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." pic.twitter.com/L3b5YmJFgl — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.