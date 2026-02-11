BBB 26: o que Sol falou após ser expulsa por agredir Ana Paula? Veja vídeo

BBB 26: Sol foi expulsa do programa um dia após voltar do Paredão (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h11.
Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 15h22.
Na manhã dessa terça-feira, 11, uma discussão acalorada na cozinha do Big Brother Brasil 26 causou a expulsão da veterana Sol Vega.
A briga teve início depois que Milena despertou Sol. Incomodada, a participante reagiu na hora e discutiu com a colega. Ainda exaltada, Vega percorreu os quartos reclamando em voz alta com os demais confinados: “A amiga de vocês foi lá me acordar. Quando é a amiguinha de vocês, acham bonito, né?”, disparou.
Minutos depois, já na cozinha, Sol se levantou da mesa gritando e foi em direção a Ana Paula, segurando o braço da colega. No mesmo momento, Babu apontou que o ato foi uma agressão.
Mais tarde, a veterana afirmou que precisa “se controlar”. Depois, Sol revelou que acha que Ana Paula quer sair com uma "boa imagem" por afirmar que não se sentiu agredida por ela: “Isso é jogo dela.”
Sol afirma que Ana Paula quer sair como a boazinha por ter afirmado que não se sentiu agredida por ela: “Isso é jogo dela.” #BBB26 pic.twitter.com/P3BABcid9L
— Central Reality (@centralreality) February 11, 2026
Durante o Raio-X, Sol alegou que foi acordada de manhã por Milena e por conta disso, acabou acontecendo a briga que resultou na agressão.
Para a veterana, o "outro lado" (grupo rival com Ana Paula, Milena, Babu, Juliano, Chaiany, Solange e Leandro) a provocava pois sabiam que ela tinha um temperamento "estourado".
a sol pedindo desculpas por pegar no braço da Ana Paula no raio x kkkkkkkkk sonsa do caralho pic.twitter.com/vQ3SoX4BCf
— anna 🧸 • 🧙🏻♀️ (@bearmeaway) February 11, 2026
Já no início da tarde, Sol foi chamada no confessionário e recebeu a notícia enquanto os brothers também acompanhavam:
“Atenção, todos. Avaliamos as imagens envolvendo Sol e Ana Paula e constatamos que ela ultrapassou os limites permitidos. Houve desrespeito às regras do programa. Sol está desclassificada do BBB26”, informou a produção do reality.
Sol Vega foi chamada ao Confessionário e expulsa: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26."
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2026
