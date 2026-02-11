Pop

BBB 26: o que Sol falou após ser expulsa por agredir Ana Paula? Veja vídeo

Após episódio que resultou em sua expulsão, Sol Vega afirmou que foi provocada pelo grupo rival

BBB 26: Sol foi expulsa do programa um dia após voltar do Paredão (TV Globo)

BBB 26: Sol foi expulsa do programa um dia após voltar do Paredão (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h11.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 15h22.

Na manhã dessa terça-feira, 11, uma discussão acalorada na cozinha do Big Brother Brasil 26 causou a expulsão da veterana Sol Vega.

A briga teve início depois que Milena despertou Sol. Incomodada, a participante reagiu na hora e discutiu com a colega. Ainda exaltada, Vega percorreu os quartos reclamando em voz alta com os demais confinados: “A amiga de vocês foi lá me acordar. Quando é a amiguinha de vocês, acham bonito, né?”, disparou.

Minutos depois, já na cozinha, Sol se levantou da mesa gritando e foi em direção a Ana Paula, segurando o braço da colega. No mesmo momento, Babu apontou que o ato foi uma agressão.

O que Sol falou após o episódio?

Mais tarde, a veterana afirmou que precisa “se controlar”. Depois, Sol revelou que acha que Ana Paula quer sair com uma "boa imagem" por afirmar que não se sentiu agredida por ela: “Isso é jogo dela.”

Durante o Raio-X, Sol alegou que foi acordada de manhã por Milena e por conta disso, acabou acontecendo a briga que resultou na agressão.

Para a veterana, o "outro lado" (grupo rival com Ana Paula, Milena, Babu, Juliano, Chaiany, Solange e Leandro) a provocava pois sabiam que ela tinha um temperamento "estourado".

Expulsão do programa

Já no início da tarde, Sol foi chamada no confessionário e recebeu a notícia enquanto os brothers também acompanhavam:

“Atenção, todos. Avaliamos as imagens envolvendo Sol e Ana Paula e constatamos que ela ultrapassou os limites permitidos. Houve desrespeito às regras do programa. Sol está desclassificada do BBB26”, informou a produção do reality.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

