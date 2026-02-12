BBB 26 vai participantes da casa para o Carnaval na Sapucaí?

O Big Brother Brasil 26 pode retomar uma tradição antiga do reality ao levar alguns participantes para a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, a ideia é que dez brothers deixem temporariamente a casa mais vigiada do Brasil para acompanhar parte dos desfiles das escolas de samba.

A proposta está sendo trabalhada como parte de uma ação do Mercado Pago em um camarote suspenso especialmente montado acima do público na Sapucaí. Esse espaço comportaria apenas dez pessoas.

A saída dos participantes seria breve, com retorno à casa na mesma noite. Fontes ligadas à produção afirmam que os jogadores não assistiriam aos desfiles completos, já que o camarote também receberia influenciadores e outras atrações ao longo do dia.

Caso se confirme, essa movimentação representaria uma mudança significativa no formato do reality. Desde 2010, o programa vinha evitando saídas externas dos participantes justamente para manter o isolamento e preservar a dinâmica do jogo.

A Globo ainda não confirmou oficialmente a ação ou os critérios que seriam usados para escolher quais brothers e sisters participariam dessa experiência.

Outras vezes em que brothers foram ver os desfiles

No BBB 3, Viviane e Jean conquistaram uma prova dentro da casa e garantiram o direito de desfilar na Marquês de Sapucaí pela Beija-Flor.

Já no BBB 4, Cida e Thiago também marcaram presença na avenida, mas dessa vez após serem escolhidos pelo público em votação, representando novamente a mesma escola de samba.

No BBB 5, Jean Wyllys estava na liderança quando participou de uma ação promovida pela Beija-Flor dentro do programa e acabou premiado com ingressos para um camarote na Sapucaí. Ele decidiu levar Grazi Massafera como acompanhante. Situação semelhante ocorreu no BBB 6, quando Carlos escolheu Mariana para dividir a experiência.

No BBB 7, Flávia garantiu a viagem ao Carnaval carioca após vencer um concurso de samba promovido na edição. No BBB 8, foi a vez de Thalita acompanhar os desfiles na avenida.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.