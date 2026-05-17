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Casas Bahia anuncia João Gomes como embaixador e traz de volta o Baianinho

No próximo domingo, a marca reúne o cantor e o personagem num evento em São Paulo que marca o retorno de um dos símbolos mais reconhecidos da publicidade brasileira

João Gomes: cantor terá papel específico na comunicação das soluções financeiras da companhia (Divulgação/Divulgação)

João Gomes: cantor terá papel específico na comunicação das soluções financeiras da companhia (Divulgação/Divulgação)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19h00.

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As Casas Bahia anunciaram o cantor João Gomes como novo embaixador da marca e confirmaram o retorno do Baianinho, personagem que marcou a publicidade brasileira por décadas. O anúncio será feito durante o Vila São João Gomes, evento marcado para o domingo, 17, em São Paulo, onde os dois dividirão o mesmo espaço numa interação inédita diante do público.

O Baianinho, criado nos anos 1980 e associado à expansão das Casas Bahia pelo interior do Brasil, havia saído de cena nas últimas reformulações de comunicação da marca. O retorno do personagem coincide com um momento de reposicionamento da empresa, que busca reconectar sua comunicação com o público de menor renda e com regiões onde o crediário e o carnê seguem sendo as principais formas de acesso ao consumo.

João Gomes entra nessa lógica. Nascido em Serrita, no Sertão de Pernambuco, o cantor de forró tem uma base de fãs concentrada no Nordeste e nas periferias das grandes cidades, exatamente o perfil de consumidor histórico das Casas Bahia. Além de aparecer em campanhas, o cantor terá papel específico na comunicação das soluções financeiras da companhia, incluindo o crediário.

"O João ajuda a traduzir essa proximidade de forma genuína, especialmente em regiões estratégicas para a companhia, como o Nordeste, onde o crediário tem um papel histórico na realização dos sonhos dos consumidores", diz Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial e de marketing da empresa.

A campanha terá desdobramentos em redes sociais e ativações regionais ao longo dos próximos meses.

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