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Posso entrar com usucapião após 20 anos em imóvel da Prefeitura sem regularização?

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Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h00.

⁠Moro em uma propriedade há mas de 20 anos em uma área da Prefeitura. Eles prometem regularizar as propriedades que estão nessa situação e não tomam iniciativa. Será que posso entrar com usucapião para resolver isso. Sou uma pessoa de idade avançada, preciso resolver isso logo.

A usucapião é um caminho usado para regularizar imóveis ocupados por longos períodos, desde que preenchidos alguns requisitos, como posse contínua, pacífica e com aparência de dono. Porém, existe uma regra importante: bens públicos, em regra, não podem ser adquiridos por usucapião. Ou seja, quando a área pertence à Prefeitura, esse caminho normalmente não é possível.

Nesses casos, a regularização costuma depender de políticas públicas específicas, como programas de regularização fundiária promovidos pelo próprio poder público. Quando há promessa de regularização, é sinal de que o imóvel pode ser incluído em algum desses programas, mas isso depende de andamento administrativo, que muitas vezes demora.

Mesmo assim, existem medidas que podem ser tomadas para tentar acelerar ou ao menos formalizar a situação, como pedidos administrativos mais estruturados ou a análise de outras alternativas jurídicas, dependendo das características da ocupação e da área.

Como envolve imóvel público e regras próprias, esse tipo de caso exige uma avaliação mais cuidadosa para identificar o melhor caminho possível e evitar perda de tempo com medidas que não terão resultado. Uma orientação jurídica bem direcionada costuma fazer diferença justamente para buscar uma solução mais rápida e adequada à situação.

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