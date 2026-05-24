Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Com receita secreta há 180 anos, bebida italiana quer repetir no Brasil sucesso que faz na Argentina

Sob controle da mesma família há seis gerações, Fernet-Branca fatura US$ 500 milhões e está em 160 países

Receita secreta: fórmula criada em 1845 permanece sob controle da família Branca (Fernet Branca/Divulgação)

Receita secreta: fórmula criada em 1845 permanece sob controle da família Branca (Fernet Branca/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h03.

Em bares de São Paulo, um copo alto com gelo, licor escuro e refrigerante de cola começou a aparecer com mais frequência nos últimos meses. Para muitos brasileiros, a combinação ainda causa estranhamento. Para os argentinos, é quase uma instituição nacional.

O chamado fernet con cola nasceu em Buenos Aires nos anos 1980 e transformou uma bebida criada na Itália em um símbolo cultural do país vizinho. Agora, a dona da marca Fernet-Branca quer fazer o caminho inverso: usar a força do ritual argentino para abrir espaço em um mercado onde ainda é pouco conhecida.

Os sinais de crescimento já apareceram. Segundo dados da consultoria IWSR, o consumo de Fernet-Branca no Brasil cresceu 440% em 2025 em relação ao ano anterior. A maior parte desse avanço ocorreu no Sul do país, região que historicamente mantém maior proximidade cultural com Argentina, Uruguai e Paraguai.

À EXAME, a Fernet-Branca diz que o movimento brasileiro faz parte da sua estratégia de expansão internacional. Hoje, a companhia está presente em mais de 160 países e registra faturamento anual na casa de US$ 500 milhões.

Uma receita de 1845 que atravessou seis gerações

Muito antes de virar ingrediente de drinques em bares de Buenos Aires ou São Paulo, o Fernet-Branca nasceu com outro propósito.

A bebida foi criada em 1845 pelo farmacêutico Bernardino Branca, em Milão, inicialmente como um digestivo medicinal. A fórmula combinava ervas e especiarias em uma receita que permanece secreta até hoje. O produto chegou a ser vendido em farmácias e utilizado em hospitais ao longo do século 19.

Quase dois séculos depois, a empresa continua sob controle da mesma família.

Manter um negócio por seis gerações não é algo comum, especialmente no setor de bebidas, marcado por fusões e aquisições bilionárias. Enquanto concorrentes como Campari passaram por processos de consolidação global, a Fratelli Branca permaneceu independente.

A filosofia da companhia resume essa visão de longo prazo. O lema interno é pensar sempre na próxima geração — e não no próximo trimestre.

A produção permanece concentrada em apenas duas fábricas: uma na Itália e outra na Argentina.

Como a Argentina transformou uma bebida italiana em símbolo nacional

Se na Itália o Fernet nasceu como digestivo, na Argentina ganhou outra identidade.

A forte imigração italiana levou a bebida ao país ainda no século 19. Décadas depois, surgiu uma combinação improvável: Fernet misturado com refrigerante de cola. Rapidamente, o drinque virou hábito social.

Hoje, a Argentina responde pelo principal mercado da marca no mundo e se tornou praticamente um caso de estudo sobre construção de categoria. A bebida ganhou vida própria, principalmente entre consumidores mais jovens.

A empresa, porém, evita a ideia de simplesmente reproduzir a fórmula argentina em outros países.

Segundo a companhia, a estratégia não é exportar um modelo pronto, mas criar relevância local a partir de diferentes hábitos de consumo.

Como a Fernet-Branca quer repetir o sucesso no Brasil

O principal obstáculo da empresa no Brasil talvez não seja preço nem distribuição. É algo mais básico: fazer o consumidor entender o que é Fernet-Branca.

A companhia reconhece que ainda está em uma fase de construção de mercado, focada em gerar experimentação e criar ocasiões de consumo.

"O Brasil é um mercado prioritário dentro da nossa estratégia. É um mercado estratégico de longo prazo para Fernet-Branca e, hoje, encontra-se em uma etapa de construção", disse a empresa em nota para a EXAME.

Hoje, a operação local é realizada em parceria com a Aurora Fine Brands, responsável pela importação e distribuição no país. A estratégia combina presença em bares, restaurantes e varejo especializado.

O Sul acabou se tornando uma espécie de laboratório natural. Por afinidade cultural e proximidade com os países vizinhos, a região já possui consumidores mais acostumados a sabores herbais e amargos. Mas a ambição é maior.

São Paulo aparece agora como um próximo passo natural. A cidade concentra uma cena de coquetelaria em expansão e consumidores mais dispostos a testar categorias novas.

"Não se trata de limitar o desenvolvimento da marca ao Sul, mas de construir a partir de uma região onde Fernet-Branca pode dialogar de forma mais natural com determinados códigos culturais já existentes", diz outro trecho da nota enviada pela empresa.

A receita criada em 1845 nunca mudou. O entorno dela, sim. Nos últimos anos, a companhia passou a reforçar sua relação com a coquetelaria, aproximou-se de bartenders e ampliou seu portfólio de aperitivos e vermutes.

A ideia não é abandonar a tradição, mas adaptá-la. Internamente, a empresa usa uma expressão em latim para definir esse processo: Novare Servandoinovar preservando.

Acompanhe tudo sobre:bebidas-alcoolicasItáliaArgentina

Mais de Negócios

Ele transformou uma distribuidora do interior num supermercado de R$ 7,8 bi em Goiás

Após quebrar com o dólar em 2001, empresário criou operação logística que movimenta R$ 200 milhões

Arapuã: como a maior varejista de eletro do Brasil nos anos 1990 quebrou duas vezes

Pequenos negócios de Porto Alegre temem novo El Niño: 'sem fôlego para outra enchente'

Mais na Exame

Mundo

Crise imobiliária na Suíça mobiliza apoio para limitar população

Pop

Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de domingo, 24 de maio

Mercado Imobiliário

Posso entrar com usucapião após 20 anos em imóvel da Prefeitura sem regularização?

Negócios

Ele transformou uma distribuidora do interior num supermercado de R$ 7,8 bi em Goiás