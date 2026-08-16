Vitória x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Botafogo chega pressionado após sofrer goleada de 6 a 1 para o Cienciano, na última quinta-feira, 13, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No Brasileirão, o time empatou diante do Fluminense na rodada anterior.

O Vitória, por sua vez, está nas quartas de final da Copa do Brasil e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos, mas amarga sequência de quatro rodadas sem vencer no campeonato nacional.

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Botafogo

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Domingos Andrade), Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Kadir (Arthur Cabral).