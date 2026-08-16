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Fase de grupos copa 2026

Vitória x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador

Vitória x Botafogo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão (Victor Ferreira/Esporte Clube Vitória)

Vitória x Botafogo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão (Victor Ferreira/Esporte Clube Vitória)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17h16.

Última atualização em 16 de agosto de 2026 às 17h24.

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Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Botafogo chega pressionado após sofrer goleada de 6 a 1 para o Cienciano, na última quinta-feira, 13, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No Brasileirão, o time empatou diante do Fluminense na rodada anterior.

O Vitória, por sua vez, está nas quartas de final da Copa do Brasil e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos, mas amarga sequência de quatro rodadas sem vencer no campeonato nacional.

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Vitória

Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Botafogo

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Domingos Andrade), Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Kadir (Arthur Cabral).

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