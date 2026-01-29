BBB 26: 'Bonitofobia?' Entenda a briga entre Jonas e os Pipocas

A Festa do Líder promovida por Babu Santana no BBB 26 tomou a madrugada desta quinta-feira, 29, com momentos de tensão, emoção e confrontos entre participantes. A celebração começou tradicionalmente com música e descontração, mas rapidamente passou a refletir o clima competitivo da casa.

'Bonitofobia'?

Durante a festa do líder no BBB 26, o veterano Jonas Sulzbach se envolveu em uma discussão com Marcelo após uma brincadeira surgida na pista de dança envolvendo Jonas e outras sisters.

Jonas se sentiu incomodado com a situação e afirmou que não queria participar, dizendo que não queria ser visto apenas como um “objeto” ou resumido ao seu corpo.

O clima entre os dois esquentou, com Marcelo questionando a reação de Jonas e chegando a chamá-lo de “coitado” e “idiota” antes de ser contido por outros participantes.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Abalado emocionalmente pela situação e refletindo experiências de sua participação anterior no reality, Jonas desabafou com Sarah Andrade, e chegou a cogitar desistir do programa, afirmando que essa situação o fazia pensar em apertar o botão de saída.

A treta dividiu a atenção dos brothers na madrugada e gerou reações de outros participantes que tentaram intervir e acalmar os ânimos na casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Já na manhã dessa quinta-feira, em conversa com Maxiane, ele afirmou que ficou desconfortável com a brincadeira proposta na festa porque isso o lembrou de rótulos que recebeu ao longo de sua carreira e da sua participação no reality em 2012.

Jonas esclarece mal entendido com Maxiane: "Não foi nada com você. Da outra vez que eu participei do programa, aí vazou um vídeo meu lá fora, quando eu sai esse vídeo já estava vazado. Minha imagem sendo ficou atrelada a algo sexual." #BBB26 pic.twitter.com/NqH08rXgET — Central Reality (@centralreality) January 29, 2026

Jonas explicou que no passado um vídeo íntimo seu vazou enquanto ele ainda estava confinado, e que isso moldou uma percepção focada no seu corpo e na sua sexualidade. Ele disse que não quer ser mais visto apenas como “símbolo sexual” e que preferia evitar esse tipo de situação na atual temporada.

Repercussão na casa

Já nessa quinta, Juliano e Babu repercutiram o episódio como "papo torto" e Babu ainda questionou: "Quem disse que ele é o mais bonito da edição?"

Juliano e Babu repercutem fala de Jonas: 💬 "Cara convencido! Quem disse que ele é o cara bonito dessa edição?" 😅 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/BW1k8aZQqG — Big Brother Brasil (@bbb) January 29, 2026

Enquanto isso, Ana Paula e Milena ouviram Jonas desabafar sobre o ocorrido e a situação tirou risos das aliadas.

O vídeo da Ana Paula e Milena reagindo ao Jonas sofrendo por ser bonito valeu pela festa toda #BBB26 pic.twitter.com/T5u4ilgjEr — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 29, 2026

Samira também reagiu ao acontecido da última festa: a sister alegou que Jonas foi grosseiro com ela e que todos tinham traumas, além de uma vida difícil lá fora.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.