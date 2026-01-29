Pop

BBB 26: 'Bonitofobia?' Entenda a briga entre Jonas e os Pipocas

Veterano se incomoda com estereótipo e causa climão entre os confinados

Jonas, do BBB 26: Fala do participante sobre aparência vira estopim para novo conflito (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19h03.

A Festa do Líder promovida por Babu Santana no BBB 26 tomou a madrugada desta quinta-feira, 29, com momentos de tensão, emoção e confrontos entre participantes. A celebração começou tradicionalmente com música e descontração, mas rapidamente passou a refletir o clima competitivo da casa.

'Bonitofobia'?

Durante a festa do líder no BBB 26, o veterano Jonas Sulzbach se envolveu em uma discussão com Marcelo após uma brincadeira surgida na pista de dança envolvendo Jonas e outras sisters.

Jonas se sentiu incomodado com a situação e afirmou que não queria participar, dizendo que não queria ser visto apenas como um “objeto” ou resumido ao seu corpo.

O clima entre os dois esquentou, com Marcelo questionando a reação de Jonas e chegando a chamá-lo de “coitado” e “idiota” antes de ser contido por outros participantes.

Abalado emocionalmente pela situação e refletindo experiências de sua participação anterior no reality, Jonas desabafou com Sarah Andrade, e chegou a cogitar desistir do programa, afirmando que essa situação o fazia pensar em apertar o botão de saída.

A treta dividiu a atenção dos brothers na madrugada e gerou reações de outros participantes que tentaram intervir e acalmar os ânimos na casa.

Já na manhã dessa quinta-feira, em conversa com Maxiane, ele afirmou que ficou desconfortável com a brincadeira proposta na festa porque isso o lembrou de rótulos que recebeu ao longo de sua carreira e da sua participação no reality em 2012.

Jonas explicou que no passado um vídeo íntimo seu vazou enquanto ele ainda estava confinado, e que isso moldou uma percepção focada no seu corpo e na sua sexualidade. Ele disse que não quer ser mais visto apenas como “símbolo sexual” e que preferia evitar esse tipo de situação na atual temporada.

Repercussão na casa

Já nessa quinta, Juliano e Babu repercutiram o episódio como "papo torto" e Babu ainda questionou: "Quem disse que ele é o mais bonito da edição?"

Enquanto isso, Ana Paula e Milena ouviram Jonas desabafar sobre o ocorrido e a situação tirou risos das aliadas.

Samira também reagiu ao acontecido da última festa: a sister alegou que Jonas foi grosseiro com ela e que todos tinham traumas, além de uma vida difícil lá fora.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

