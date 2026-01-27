Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Falso, inútil, manipulador: quem recebeu qual rótulo no BBB 26

Milena foi chamada de leve-e-traz e influenciável; Ana Paula Renault recebeu os rótulos de inútil e falsa

Jonas Sulzbach: ex-BBB é veterano em 2026 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Jonas Sulzbach: ex-BBB é veterano em 2026 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08h08.

A segunda edição do Sincerão agitou o BBB 26 com ataques diretos e adjetivos ácidos entre os participantes. O público escolheu os temas, enquanto os protagonistas da semana apontaram quem mais se encaixava nos rótulos.

Milena foi um dos principais alvos. Recebeu os títulos de influenciável, segundo Brigido, e leve-e-traz, apontada por Jonas Sulzbach. A sequência reforçou seu isolamento estratégico no jogo.

Juliano Floss foi rotulado como o mais vtzeiro por Sarah Andrade. Alberto Cowboy elegeu Leandro como o mais chato. O brother devolveu o golpe ao classificá-lo como manipulador.

Gabriela foi considerada menos confiável por Babu Santana. Já Ana Paula Renault foi chamada de inútil por Sol Vega e de falsa por Matheus.

A plateia coroou Solange Couto como a maior planta da edição.

Dinâmica define novo clima no reality

As reações nas redes apontaram mudanças nas alianças e possíveis alvos futuros. A exposição direta acirrou ânimos e reposicionou jogadores na disputa, com Milena no centro da tensão.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

'Sabor energético': entenda o meme de Toguro que conquistou até a Cimed

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol

Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4, veterana do Big Brother 26

Mais na Exame

Brasil

Operação da PF apura fraudes em contratos de saúde no RN

Negócios

Fundadores da Conquer e da Reserva criam startup de IA para vendas. Meta é vender R$ 1 bi já em 2026

Ciência

A neve é branca? Entenda por que a cor é apenas uma ilusão de ótica

Pop

Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder