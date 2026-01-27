Falso, inútil, manipulador: quem recebeu qual rótulo no BBB 26

A segunda edição do Sincerão agitou o BBB 26 com ataques diretos e adjetivos ácidos entre os participantes. O público escolheu os temas, enquanto os protagonistas da semana apontaram quem mais se encaixava nos rótulos.

Milena foi um dos principais alvos. Recebeu os títulos de influenciável, segundo Brigido, e leve-e-traz, apontada por Jonas Sulzbach. A sequência reforçou seu isolamento estratégico no jogo.

Juliano Floss foi rotulado como o mais vtzeiro por Sarah Andrade. Alberto Cowboy elegeu Leandro como o mais chato. O brother devolveu o golpe ao classificá-lo como manipulador.

Gabriela foi considerada menos confiável por Babu Santana. Já Ana Paula Renault foi chamada de inútil por Sol Vega e de falsa por Matheus.

A plateia coroou Solange Couto como a maior planta da edição.

Dinâmica define novo clima no reality

As reações nas redes apontaram mudanças nas alianças e possíveis alvos futuros. A exposição direta acirrou ânimos e reposicionou jogadores na disputa, com Milena no centro da tensão.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.