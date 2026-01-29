BBB 26: quem já foi líder no reality até agora?

Em todas as edições do Big Brother Brasil, a disputa pela liderança é um dos pontos centrais do jogo. No BBB 26 não é diferente e, até agora, dois participantes já experimentaram o poder máximo da casa e deixaram marcas diferentes em suas gestões: Alberto Cowboy e Babu Santana.

Alberto Cowboy

Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada. Com um discurso focado em estratégia e sobrevivência no jogo, ele optou por indicar Milena para o Paredão, porque a sister disse que "veteranos já tiveram sua chance". Além disso, chamou para o VIP aliados como Jonas, Sarah e Babu.

Babu Santana

Já Babu Santana assumiu a liderança em um momento de maior tensão entre os participantes. Babu tentou equilibrar jogo e convivência, deixando claro que suas escolhas eram baseadas tanto em estratégia quanto em afinidade pessoal, por isso indicou Matheus para o paredão, se adiantando a uma escolha que possivelmente a casa iria fazer naquela semana. No seu VIP estavam participantes como Solange Couto, Juliano Floss e Edilson.

Com apenas duas lideranças definidas até agora, o BBB 26 começa a engatar sua narrativa. A próxima prova, que será disputada nessa quinta-feira, 29, vai redesenhar mais uma vez os rumos do jogo e colocar mais um brother no "cargo" mais alto do programa, com poder de mandar alguém direto para a berlinda e benefícios como estar no VIP e funções estratégicas disponíveis no Quarto do Líder.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.