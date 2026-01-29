Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem já foi líder no reality até agora?

Primeiros líderes da edição tiveram decisões estratégicas e momentos de tensão no comando do jogo

BBB 26: Cowboy e Babu Santana comandaram a casa nas primeiras semanas (Divulgação/Gshow )

BBB 26: Cowboy e Babu Santana comandaram a casa nas primeiras semanas (Divulgação/Gshow )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20h04.

Em todas as edições do Big Brother Brasil, a disputa pela liderança é um dos pontos centrais do jogo. No BBB 26 não é diferente e, até agora, dois participantes já experimentaram o poder máximo da casa e deixaram marcas diferentes em suas gestões: Alberto Cowboy e Babu Santana.

Alberto Cowboy

Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada. Com um discurso focado em estratégia e sobrevivência no jogo, ele optou por indicar Milena para o Paredão, porque a sister disse que "veteranos já tiveram sua chance". Além disso, chamou para o VIP aliados como Jonas, Sarah e Babu.

yt thumbnail

Babu Santana

Babu Santana assumiu a liderança em um momento de maior tensão entre os participantes. Babu tentou equilibrar jogo e convivência, deixando claro que suas escolhas eram baseadas tanto em estratégia quanto em afinidade pessoal, por isso indicou Matheus para o paredão, se adiantando a uma escolha que possivelmente a casa iria fazer naquela semana. No seu VIP estavam participantes como Solange Couto, Juliano Floss e Edilson.

yt thumbnail

Com apenas duas lideranças definidas até agora, o BBB 26 começa a engatar sua narrativa. A próxima prova, que será disputada nessa quinta-feira, 29, vai redesenhar mais uma vez os rumos do jogo e colocar mais um brother no "cargo" mais alto do programa, com poder de mandar alguém direto para a berlinda e benefícios como estar no VIP e funções estratégicas disponíveis no Quarto do Líder.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'The White Lotus' anuncia novos nomes no elenco da 4ª temporada

BBB 26: 'Bonitofobia?' Entenda a briga entre Jonas e os Pipocas

'Ted Lasso': quando estreia a 4ª temporada da série no Apple TV+?

Quem se apresentará no Grammy 2026?

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

TSE marca julgamento que pode cassar mandato do senador Jorge Seif para a próxima quinta

Mundo

Venezuela aprova reforma da política petrolífera para atrair investidores

Esfera Brasil

Acordo com União Europeia abre caminho para agregar valor às exportações de café brasileiro

Pop

'The White Lotus' anuncia novos nomes no elenco da 4ª temporada