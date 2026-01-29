BBB 26: quem atendeu o 1º Big Fone da temporada?

O Big Fone tocou pela primeira vez na casa do Big Brother Brasil 26 na quinta-feira, 15 de janeiro. O toque foi um dos momentos mais aguardados pelos participantes e pelo público.

Quem chegou primeiro ao aparelho foi Marcelo, Pipoca e médico da casa. Ao atender a ligação, ele recebeu uma instrução direta da produção e conquistou imunidade automática para a primeira semana do programa.

Paredão

A mensagem do Big Fone também trouxe um poder extra: Marcelo deveria indicar imediatamente um participante ao paredão daquela semana. Sem hesitar, ele colocou Aline Campos na berlinda.

Logo após a indicação de Aline, a dinâmica previa o chamado contragolpe. Nesse momento, a indicada pôde escolher outra pessoa para ir ao paredão. Aline escolheu Ana Paula Renault para dividir a berlinda com ela.

O primeiro Big Fone do BBB 26 começou a formar o primeiro paredão da temporada, que foi entre Aline, Ana Paula e Milena, indicada pelo Líder. A casa ainda votou em Paulo Augusto para disputar a berlinda, mas o brother se salvou na Prova Bate e Volta.

Na terça-feira, 20, Aline foi anunciada como a primeira eliminada da edição, com 61,64% dos votos, enquanto Milena teve 32,50% e Ana Paula Renault, 5,86%.

Novo Big Fone

Nesta quinta-feira, 29, o telefone mais temido da TV vai tocar novamente. Desta vez, o participante que atender ao Big Fone deverá escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira

realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo: prevista para o final de semana

prevista para o final de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.