Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem atendeu o 1º Big Fone da temporada?

O médico Marcelo foi o primeiro a atender o telefone e tomou uma decisão que definiu o paredão da semana

BBB 26: Marcelo ganhou imunidade e indicou Aline Campos para a berlinda (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

BBB 26: Marcelo ganhou imunidade e indicou Aline Campos para a berlinda (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16h29.

O Big Fone tocou pela primeira vez na casa do Big Brother Brasil 26 na quinta-feira, 15 de janeiro. O toque foi um dos momentos mais aguardados pelos participantes e pelo público.

Quem chegou primeiro ao aparelho foi Marcelo, Pipoca e médico da casa. Ao atender a ligação, ele recebeu uma instrução direta da produção e conquistou imunidade automática para a primeira semana do programa.

Paredão

A mensagem do Big Fone também trouxe um poder extra: Marcelo deveria indicar imediatamente um participante ao paredão daquela semana. Sem hesitar, ele colocou Aline Campos na berlinda.

Logo após a indicação de Aline, a dinâmica previa o chamado contragolpe. Nesse momento, a indicada pôde escolher outra pessoa para ir ao paredão. Aline escolheu Ana Paula Renault para dividir a berlinda com ela.

O primeiro Big Fone do BBB 26 começou a formar o primeiro paredão da temporada, que foi entre Aline, Ana Paula e Milena, indicada pelo Líder. A casa ainda votou em Paulo Augusto para disputar a berlinda, mas o brother se salvou na Prova Bate e Volta.

Na terça-feira, 20, Aline foi anunciada como a primeira eliminada da edição, com 61,64% dos votos, enquanto Milena teve 32,50% e Ana Paula Renault, 5,86%. 

Novo Big Fone

Nesta quinta-feira, 29, o telefone mais temido da TV vai tocar novamente. Desta vez, o participante que atender ao Big Fone deverá escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

  • Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira
  • Prova do Anjo: prevista para o final de semana
  • Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'Bridgerton': Benedict e Sophie ficam juntos na 1ª parte da 4ª temporada?

Trilha sonora de 'Zootopia 2' entra nas paradas da Billboard; veja quem lidera

'Bridgerton': 5 diferenças entre os livros e a 4ª temporada na Netflix

'Bridgerton': qual é o casal da 4ª temporada da Netflix?

Mais na Exame

Brasil

PF prende suspeito de planejar atentado do Estado Islâmico em São Paulo

Minhas Finanças

Leilão da Receita Federal tem iPhone 13 por R$214 e carro por R$1 mil; confira

Ciência

Pesquisa de Cambridge muda o que se sabia sobre o funcionamento da memória

Mundo

Trump diz que Putin concordou em suspender bombardeios na Ucrânia durante a onda de frio