Presente 'macabro'? Babu revela o que ex-BBB 20 recebeu por correio

Declaração dada na manhã desta terça causou repercussão nas redes sociais e reacendeu debate sobre ataques após reality

BBB 26: Ex-BBB teria ganhado objeto perturbador pelo correio (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19h12.

Nessa terça-feira, 27, o público se chocou com um relato feito pelo ator Babu Santana no BBB26. O ex-BBB falou sobre um episódio perturbador envolvendo um colega de reality show.

Presente macabro

Na conversa com o dançarino Juliano Floss, o artista contou que Victor Hugo, colega de confinamento no BBB 20, optou por usar uma caixa postal para receber presentes de fãs e empresas após deixar o programa.

O relato do ator foi surpreendente. Ao abrir uma das encomendas, Victor Hugo teria encontrado um pombo decapitado dentro da caixa.

Babu descreveu a situação como macabra e lamentou o ocorrido, destacando que a prática de usar uma caixa postal deveria proteger a privacidade e segurança dos ex-participantes.

O próprio Victor Hugo, por meio do seu perfil no X (antigo Twitter), confirmou a história e agradeceu o apoio de Babu Santana e Marcela McGowan, também ex-BBB.

A repercussão da fala não tardou nas redes sociais. Internautas reagiram com espanto ao tom da história e expressaram preocupação com o tipo de conteúdo que circula no pós-reality.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

