Presente 'macabro'? Babu revela o que ex-BBB 20 recebeu por correio

Nessa terça-feira, 27, o público se chocou com um relato feito pelo ator Babu Santana no BBB26. O ex-BBB falou sobre um episódio perturbador envolvendo um colega de reality show.

Presente macabro

Na conversa com o dançarino Juliano Floss, o artista contou que Victor Hugo, colega de confinamento no BBB 20, optou por usar uma caixa postal para receber presentes de fãs e empresas após deixar o programa.

O relato do ator foi surpreendente. Ao abrir uma das encomendas, Victor Hugo teria encontrado um pombo decapitado dentro da caixa.

Babu Santana revela presente bizarro que Victor Hugo recebeu após o “BBB 20” pic.twitter.com/OM90O2Uuff — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 27, 2026

Babu descreveu a situação como macabra e lamentou o ocorrido, destacando que a prática de usar uma caixa postal deveria proteger a privacidade e segurança dos ex-participantes.

O próprio Victor Hugo, por meio do seu perfil no X (antigo Twitter), confirmou a história e agradeceu o apoio de Babu Santana e Marcela McGowan, também ex-BBB.

Obrigado por todo apoio que você e Marcela me deram, Babu. Foram fundamentais na minha vida pós-BBB ❤️ E sim, mataram uma ave para fazer terror psicológico comigo! 😢 Mas não adiantou nada; sigo firme e forte!! https://t.co/7KJFCUFh8k — Victor Hugo (@victorhugotex) January 27, 2026

A repercussão da fala não tardou nas redes sociais. Internautas reagiram com espanto ao tom da história e expressaram preocupação com o tipo de conteúdo que circula no pós-reality.

O Babu acabou de contar que depois do BBB20 ele ajudou o Victor Hugo a criar uma caixa postal pra conseguir ganhar recebidos, mas quando ele foi pegar a primeira correspondência alguém tinha mandado uma pomba morta decaptada dentro de uma caixa… Gente eu tô em choque#BBB26 pic.twitter.com/DCbnDlJlRe — Aladdinho (@alladdinho) January 27, 2026

GENTE? Babu revelou que ajudou o Victor Hugo a criar uma caixa postal após o BBB 20 e quando ele foi pegar o primeiro recebido, era um pombo decapitado dentro de uma caixa. #BBB26 pic.twitter.com/2DNZ25nHAm — poponze (@poponze) January 27, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.