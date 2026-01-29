Pop

BBB 26: Big Fone toca hoje; entenda o que está em jogo

Dinâmica volta ao Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 29, e promete mudanças

(Gshow/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h59.

A dinâmica do Big Fone retorna ao BBB 26 nesta quinta-feira, 29, com impacto direto na formação da semana. A ligação acontecerá ao vivo, antes da Prova do Líder, e dará a quem atender o telefone o poder de definir o veto mais importante da edição até agora.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o participante que atender ao Big Fone deverá escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

  • Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira
  • Prova do Anjo: prevista para o fim de semana
  • Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

A decisão do público também entra em jogo: uma votação no site Gshow definirá qual dos três aparelhos será ativado — prateado (perto da academia), azul (ao lado da piscina) ou dourado (entre a sala e a cozinha).

O resultado da votação e a execução da dinâmica serão apresentados ao vivo por Tadeu Schmidt. A escolha de quem será vetado pode influenciar diretamente a liderança, a imunidade e a formação do próximo paredão.

Que horas o Big Fone vai tocar?

O Big Fone deve tocar durante a transmissão ao vivo da Globo, que começa às 22h25 (horário de Brasília). A ligação está programada para ocorrer antes da Prova do Líder, logo nos primeiros blocos do programa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

