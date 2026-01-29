BBB 26: Big Fone toca hoje; entenda o que está em jogo

A dinâmica do Big Fone retorna ao BBB 26 nesta quinta-feira, 29, com impacto direto na formação da semana. A ligação acontecerá ao vivo, antes da Prova do Líder, e dará a quem atender o telefone o poder de definir o veto mais importante da edição até agora.
Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o participante que atender ao Big Fone deverá escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:
- Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira
- Prova do Anjo: prevista para o fim de semana
- Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado
A decisão do público também entra em jogo: uma votação no site Gshow definirá qual dos três aparelhos será ativado — prateado (perto da academia), azul (ao lado da piscina) ou dourado (entre a sala e a cozinha).
O resultado da votação e a execução da dinâmica serão apresentados ao vivo por Tadeu Schmidt. A escolha de quem será vetado pode influenciar diretamente a liderança, a imunidade e a formação do próximo paredão.
Que horas o Big Fone vai tocar?
O Big Fone deve tocar durante a transmissão ao vivo da Globo, que começa às 22h25 (horário de Brasília). A ligação está programada para ocorrer antes da Prova do Líder, logo nos primeiros blocos do programa.
- Temos plantas no BBB 26? Quem está fora do radar do amor e do ódio
- BBB 26: quem são os participantes mais odiados (e tem surpresa no top 3)
- BBB 26: quem são os participantes favoritos (e o 1º vai te surpreender)
Onde assistir ao BBB?
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
Quanto tempo dura o BBB?
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.