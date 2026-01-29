BBB 26: Big Fone toca hoje; entenda o que está em jogo

A dinâmica do Big Fone retorna ao BBB 26 nesta quinta-feira, 29, com impacto direto na formação da semana. A ligação acontecerá ao vivo, antes da Prova do Líder, e dará a quem atender o telefone o poder de definir o veto mais importante da edição até agora.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o participante que atender ao Big Fone deverá escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

Prova do Líder : realizada ainda nesta quinta-feira

: realizada ainda nesta quinta-feira Prova do Anjo : prevista para o fim de semana

: prevista para o fim de semana Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

A decisão do público também entra em jogo: uma votação no site Gshow definirá qual dos três aparelhos será ativado — prateado (perto da academia), azul (ao lado da piscina) ou dourado (entre a sala e a cozinha).

O resultado da votação e a execução da dinâmica serão apresentados ao vivo por Tadeu Schmidt. A escolha de quem será vetado pode influenciar diretamente a liderança, a imunidade e a formação do próximo paredão.