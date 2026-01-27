BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol

Ana Paula: sister brigou com Sol ontem (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05h51.
O Sincerão desta segunda-feira, 26, no BBB 26, terminou em confronto direto entre Sol Vega e Ana Paula Renault. A tensão começou quando Ana precisou responder à pergunta “quem é o mais inútil?” e escolheu Sol para receber a “bomba” simbólica.
Ao ser alvejada com gosma por errar o palpite sobre quem a havia escolhido, Sol reagiu acreditando que o responsável fosse Juliano Floss. Ao descobrir que foi Ana, a veterana relembrou um atrito anterior: “Você tem medo de mim, não sei o porquê, mas tem”.
Ao justificar a escolha, Ana Paula afirmou que Sol inventa conflitos: “É aquela pessoa que tenta cavar alguma coisa da cabeça dela”. A jornalista completou dizendo que esse tipo de comportamento tornava a colega irrelevante no jogo.
Sol rebateu afirmando que Ana evita confronto direto por insegurança. A discussão escalou com trocas de ofensas: “Você tem que se conhecer mais e reconhecer a sua insignificância”, disse Ana Paula. Em resposta, Sol devolveu: “Insignificante é você, na casa”.
A veterana ainda criticou o julgamento por sua forma de se expressar: “Só porque eu falo alto, você vem jogar isso em cima de mim?”