Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol

Após ser chamada de “inútil”, veterana do BBB 4 reage e troca farpas com jornalista em dinâmica tensa

Ana Paula: sister brigou com Sol ontem (Gshow/Reprodução)

Ana Paula: sister brigou com Sol ontem (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05h51.

O Sincerão desta segunda-feira, 26, no BBB 26, terminou em confronto direto entre Sol Vega e Ana Paula Renault. A tensão começou quando Ana precisou responder à pergunta “quem é o mais inútil?” e escolheu Sol para receber a “bomba” simbólica.

Ao ser alvejada com gosma por errar o palpite sobre quem a havia escolhido, Sol reagiu acreditando que o responsável fosse Juliano Floss. Ao descobrir que foi Ana, a veterana relembrou um atrito anterior: “Você tem medo de mim, não sei o porquê, mas tem”.

Troca de ataques expõe rivalidade

Ao justificar a escolha, Ana Paula afirmou que Sol inventa conflitos: “É aquela pessoa que tenta cavar alguma coisa da cabeça dela”. A jornalista completou dizendo que esse tipo de comportamento tornava a colega irrelevante no jogo.

Sol rebateu afirmando que Ana evita confronto direto por insegurança. A discussão escalou com trocas de ofensas: “Você tem que se conhecer mais e reconhecer a sua insignificância”, disse Ana Paula. Em resposta, Sol devolveu: “Insignificante é você, na casa”.

A veterana ainda criticou o julgamento por sua forma de se expressar: “Só porque eu falo alto, você vem jogar isso em cima de mim?”

Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBB

Mais de Pop

Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4, veterana do Big Brother 26

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Eliminação'

BBB 26: qual foi a última vez que teve um paredão 100% masculino?

Quando estreia o terceiro episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Mais na Exame

Pop

Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4, veterana do Big Brother 26

Mercados

Prévia da inflação, trabalho e confiança nos EUA: o que move os mercados

Tecnologia

WhatsApp pago? Meta prepara assinaturas com recursos de IA

Esporte

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?