Roger Federer voltará ao US Open pela 1ª vez em sete anos com outras lendas do tênis

Sete anos após sua última participação no US Open, Roger Federer voltará a pisar nas quadras do torneio. O ex-tenista suíço, que encerrou a carreira em 2022, participará de partidas de exibição programadas para 25 de agosto no Arthur Ashe Stadium, em Nova York. O anúncio foi feito pelo próprio Federer por meio de suas redes sociais.

O evento recebeu o nome de “Roger Federer: An Icon Returns to New York” e foi concebido como uma celebração da trajetória do ex-número 1 do mundo no Grand Slam americano. A programação reunirá outras personalidades históricas do tênis, entre elas Andre Agassi, Andy Roddick e John McEnroe.

De acordo com os organizadores, a agenda contará ainda com convidados especiais e atividades voltadas ao público presente no complexo do US Open.

A última participação de Federer no torneio ocorreu em 2019. Nos anos seguintes, o suíço enfrentou problemas físicos, passou por procedimentos cirúrgicos no joelho e disputou sua despedida oficial do circuito profissional durante a Laver Cup de 2022.

O retorno ao US Open terá caráter exclusivamente comemorativo e não inclui participação na chave principal da competição.

Em comunicado divulgado pelo torneio, Federer destacou a relação construída com o evento ao longo de sua carreira.

"O US Open sempre foi um dos torneios mais especiais para mim. Muitos dos momentos inesquecíveis da minha carreira aconteceram em Nova York, e o Arthur Ashe Stadium significa muito para mim. Sinto falta daquela atmosfera e da energia incrível dos torcedores", disse Federer.

Conheça a trajetória de Federer no US Open

Ao longo de sua trajetória profissional, o suíço conquistou 20 títulos de Grand Slam e estabeleceu uma das sequências mais marcantes da história do US Open, com cinco títulos consecutivos entre 2004 e 2008.

Com cinco troféus, Federer divide o posto de maior campeão do torneio com os norte-americanos Jimmy Connors e Pete Sampras. Em sua carreira, acumulou 103 títulos e permaneceu por 310 semanas na liderança do ranking mundial da ATP.

A homenagem em Nova York acontece em um período de outras celebrações ligadas ao legado do ex-tenista. Em agosto, Federer também será incluído no Hall da Fama Internacional do Tênis, reconhecimento destinado a atletas que marcaram a história do esporte.

A cerimônia está prevista para ocorrer na Horseshoe Court, em Newport, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, e marcará mais um capítulo das homenagens à carreira construída pelo suíço ao longo de 24 anos no circuito profissional.