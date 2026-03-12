BBB 26: além de eliminado, Babu também perde apartamento

A eliminação de Babu Santana do Big Brother Brasil 26 não custou apenas a disputa pelo prêmio milionário do reality. O ator também viu escapar um apartamento avaliado em cerca de R$ 270 mil que poderia ter saído do programa direto para o seu nome.

Fora do top 10? Sem apê

Babu deixou a casa na última terça-feira, 10, após receber 68,62% dos votos do público. Com isso, além de encerrar sua participação no jogo, perdeu a chance de cumprir a última etapa necessária para garantir o imóvel oferecido na dinâmica da temporada.

A mecânica era simples no papel, mas exigia sobrevivência no jogo. Para ficar definitivamente com o apartamento, o participante precisava cumprir três condições: vencer uma liderança, ganhar uma festa temática dedicada a ele e, principalmente, chegar ao top 10 do programa.

Babu até começou bem nesse caminho. Ele venceu a segunda Prova do Líder da edição e teve direito à tradicional Festa do Líder personalizada. Mas, foi eliminado em 14º lugar e ficou de fora do grupo dos dez finalistas, requisito essencial para garantir as chaves.

Ele não foi o primeiro

A influenciadora Maxiane Rodrigues ganhou a terceira Prova do Líder da edição, mas foi a sexta eliminada do programa e também perdeu o direito ao imóvel.

Enquanto isso, alguns participantes, como Samira, Alberto e Jonas, ainda seguem na disputa pelo benefício, além do prêmio principal da edição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.