Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no reality?

Eliminada com mais de 60% dos votos, Maxiane Rodrigues perdeu imóvel de R$ 270 mil

BBB 26: Chaiany e Milena estavam no Paredão que eliminou Maxiane (Manoella Mello/Globo)

BBB 26: Chaiany e Milena estavam no Paredão que eliminou Maxiane (Manoella Mello/Globo)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08h38.

Tudo sobreBBB
Saiba mais

A eliminação de Maxiane Rodrigues, 32, no BBB 26, resultou também na perda de um apartamento avaliado em R$ 270 mil, conquistado em uma dinâmica da temporada.

A ex-sister deixou o programa na noite de terça-feira, 24, com mais de 60% dos votos do público.

Para garantir o imóvel de forma definitiva, era necessário cumprir três etapas: vencer a Prova do Líder, realizar uma festa própria e chegar ao Top 10 da edição.

Maxiane venceu uma liderança e promoveu a festa temática “Universo Pop”. No entanto, foi eliminada antes de alcançar a fase decisiva do programa e não completou a terceira exigência.

Qual foi a porcentagem dos votos?

Maxiane: 63,21%.
Milena: 36,11%.
Chaiany: 0,68%.

Como foi a formação do 5º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e foi puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta. 

Como a casa votou

Confira os votos da semana:

  • Alberto Cowboy votou em Juliano Floss
  • Marciele votou em Juliano Floss
  • Ana Paula votou em Alberto Cowboy
  • Milena votou em Alberto Cowboy
  • Maxiane votou em Juliano Floss
  • Juliano Floss votou em Alberto Cowboy
  • Jordana votou em Juliano Floss
  • Samira votou em Alberto Cowboy
  • Breno votou em Alberto Cowboy
  • Gabriela votou em Juliano Floss
  • Leandro votou em Alberto Cowboy
  • Solange Couto votou em Alberto Cowboy
  • Chaiany votou em Maxiane
  • Babu Santana votou em Alberto Cowboy

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'Bridgerton': 10 curiosidades sobre a 4ª temporada

BBB 26: participante será expulso da casa? Entenda o Exilado

BBB 26: dinâmica secreta pode mudar o próximo Paredão

BBB 26: como vai funcionar dinâmica do 'Exilado'

Mais na Exame

Casual

Do botequim ao hype: a expansão da vida noturna do Rio

Brasil

Exército indica coronel médica para generalato pela primeira vez

Mercados

China incentiva compra de dólar para conter alta do yuan

Negócios

Por que crescer no franchising é saber cortar