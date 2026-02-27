BBB 26: por que Maxiane perdeu o apartamento que ganhou no reality?

BBB 26: Chaiany e Milena estavam no Paredão que eliminou Maxiane (Manoella Mello/Globo)
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08h38.
A eliminação de Maxiane Rodrigues, 32, no BBB 26, resultou também na perda de um apartamento avaliado em R$ 270 mil, conquistado em uma dinâmica da temporada.
A ex-sister deixou o programa na noite de terça-feira, 24, com mais de 60% dos votos do público.
Para garantir o imóvel de forma definitiva, era necessário cumprir três etapas: vencer a Prova do Líder, realizar uma festa própria e chegar ao Top 10 da edição.
Maxiane venceu uma liderança e promoveu a festa temática “Universo Pop”. No entanto, foi eliminada antes de alcançar a fase decisiva do programa e não completou a terceira exigência.
Maxiane: 63,21%.
Milena: 36,11%.
Chaiany: 0,68%.
O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e foi puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta.
Confira os votos da semana:
Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.
