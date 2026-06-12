Canadá x Bósnia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Canadá e Bósnia, apontando cenário equilibrado.

Em termos gerais, a Bósnia aparece com 36,4% de chance de vitória contra 34,1% do Canadá, enquanto o empate tem 29,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Canadá por 1 a 0, com 12,3% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória da Bósnia por 1 a 0 (12,1%), empate por 1 a 1 (11,8%), vitória canadense por 2 a 1 (11,2%) e vitória da Bósnia por 2 a 1 (7,5%).

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

O contexto do Canadá

Apesar de o Canadá ter um histórico positivo em amistosos recentes, o modelo não considera um único resultado como determinante. O padrão geral da Bósnia nos últimos ciclos pesa mais, mas o placar mais provável da estreia é favorável aos canadenses.

Para a seleção, o calendário do grupo impõe desafios matemáticos: um empate ou derrota na estreia pode gerar pressão máxima nas rodadas seguintes. Garantir os três pontos desde o primeiro jogo pode ser crucial para avançar no torneio.

Os resultados do modelo da FGV são atualizados em tempo real após cada jogo e podem ser acompanhados no site da fundação.