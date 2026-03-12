Pop

BBB 26: saída de Babu pode mudar o jogo no reality

Com a saída do brother, jogadores recalculam rotas e novos grupos começam a se desenhar

BBB 26: Participantes se movimentam para não ficar isolados no jogo (Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 12 de março de 2026 às 08h01.

A saída do veterano Babu Santana do BBB 26, na última terça-feira, 10, não mexeu só com o humor da casa. Ela também abriu espaço para uma reorganização silenciosa no jogo, com participantes recalculando rotas e buscando novos aliados para sobreviver às próximas semanas.

Solange junto com Cowboy

Um dos movimentos mais claros envolve Solange Couto. Sem Babu como norte, a tendência é que ela se aproxime ainda mais de Cowboy. Os dois já vinham demonstrando certas opiniões em comum, principalmente contra Ana Paula Renault, e agora devem consolidar esse alinhamento, formando um bloco mais coeso dentro da casa.

Novo cabeça do grupo?

Do outro lado, Chaiany aparece como a peça mais imprevisível do tabuleiro. A sister pode optar por se juntar novamente ao grupo de Ana Paula, reforçando um lado já consolidado da casa. Mas existe também outra possibilidade circulando entre os participantes.

Breno pode substituir Babu e ser o novo mentor do grupo com Leandro e Chaiany, dando o tom das estratégias e jogadas dos participantes.

Os próximos dias serão triviais para saber como a casa vai se redesenhar com mais uma eliminação, e o público só vai saber se continuar espiando.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

