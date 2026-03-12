Pop

BBB 26: Amor ou confusão? Chaiany revela 'crush' em dois participantes

Durante conversa na festa, sister abriu o jogo e disse estar apaixonada por Breno e Samira dentro da casa.

BBB 26: Chaiany admite paixão por dois participantes (Manoella Melo/Globo/Divulgação)

Publicado em 12 de março de 2026 às 21h03.

A madrugada dessa quinta-feira, 12, ganhou um capítulo digno de reality romântico no BBB 26. Durante a Festa dos Líderes Alberto e Jonas, Chaiany resolveu abrir o jogo e soltou uma revelação que pegou até a colega Gabriela de surpresa: ela está apaixonada por duas pessoas dentro da casa.

Paixão dupla

A confissão aconteceu em uma conversa reservada entre as sisters. Sem rodeios, a Pipoca resumiu a situação de forma direta: está apaixonada por Breno e por Samira. Questionada se era apenas brincadeira ou algo mais leve, ela reforçou que o sentimento é real. “De paixão mesmo”, afirmou.

Foco no jogo

Mesmo com o coração dividido, Chaiany deixou claro que não pretende transformar o reality em uma novela romântica. A prioridade, segundo ela, continua sendo o jogo. “Vou viver o jogo”, disse, sinalizando que não pretende tomar decisões precipitadas dentro da casa.

Quando o assunto é Breno, a sister foi mais ousada. Ela admitiu que o brother é quem mais mexe com ela nas festas e até brincou que se tivesse abertura tentaria algo. O problema, segundo Chaiany, é que ele não dá muita brecha para que a situação avance.

Já a história com Samira parece mais complicada. Chaiany elogiou a colega, destacou a amizade entre as duas, mas reconheceu um detalhe que pode travar qualquer investida: Samira é heterossexual, o que deixa a situação mais delicada.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

