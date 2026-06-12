'Queremos levar você à Lua': veja o discurso de Musk no IPO da SpaceX

A SpaceX entrou para a história do mercado financeiro ao realizar a maior oferta pública inicial de ações (IPO) já registrada. "É difícil acreditar que uma pequena empresa que começou em um armazém em El Segundo [sul da Califórnia, nos Estados Unidos] agora está abrindo capital com o que pode ser o maior IPO da história", disse Elon Musk pouco antes do sino ser tocado nesta sexta-feira, 12.

A companhia levantou cerca de US$ 75 bilhões com sua estreia na Nasdaq, em uma operação que mais do que dobrou o recorde anterior da Saudi Aramco, que captou US$ 29,4 bilhões em sua abertura de capital, em 2019.

A empresa vendeu 555,6 milhões de ações ao preço de US$ 135 cada. Com a precificação, a SpaceX passou a valer aproximadamente US$ 1,77 trilhão em bolsa, ou cerca de US$ 1,8 trilhão em valor totalmente diluído, considerando opções e ações restritas concedidas a funcionários.

O valuation coloca a companhia diretamente no grupo das empresas trilionárias e entre as dez maiores companhias de capital aberto do mundo, superando inclusive a Tesla, também controlada por Musk.

A abertura de capital da SpaceX é vista como um teste importante para o mercado de tecnologia e inteligência artificial. A expectativa é que outras gigantes do setor, como a Anthropic e a OpenAI, também busquem o mercado acionário nos próximos meses, possivelmente com avaliações superiores a US$ 1 trilhão.

No Brasil, investidores também poderão acessar os papéis da empresa por meio do BDR SPCX34, recibo de ação listado na B3 e lançado simultaneamente ao IPO. Com isso, será possível investir na SpaceX diretamente pelo home broker de corretoras brasileiras, sem a necessidade de abrir conta no exterior.

Veja o discurso de Elon Musk na íntegra:

Obrigado, Gwynne. Gwynne Shotwell tem sido uma parceira incrível e uma das primeiras pessoas a se juntar à empresa. Então, muito obrigado, Gwynne.

É realmente difícil acreditar que uma pequena empresa que começou em um armazém em El Segundo agora está abrindo capital com o que pode ser o maior IPO da história.

Se alguém tivesse me dito que isso aconteceria, eu teria dito que essa pessoa estava completamente louca. Eu dava à SpaceX menos de 10% de chance de sucesso — sério. Eu dizia isso abertamente: “Provavelmente vamos falhar. Mas devemos tentar mesmo assim.”

Porque, se nenhuma nova empresa entrasse no setor espacial, nunca nos tornaríamos verdadeiramente uma civilização multiplanetária.

As outras empresas aeroespaciais tinham bons foguetes e tudo mais, mas simplesmente não estavam buscando as tecnologias necessárias para tornar a vida multiplanetária — para transformar Star Trek, para transformar aqueles futuros empolgantes da ficção científica que lemos, em realidade.

E é disso que a SpaceX se trata: tirar a ficção da ficção científica e criar um futuro inspirador e empolgante para todos.

Queremos ser capazes de levar qualquer pessoa que queira ir à Lua, qualquer pessoa que queira ir a Marte — ou a qualquer lugar do sistema solar — e talvez além dele um dia. Queremos poder levar você até lá, não apenas alguns astronautas.

Quero dizer você, literalmente você. Quem quer que esteja assistindo isso: a SpaceX quer ser capaz de levar você à Lua, levar você a Marte e, no fim das contas, além.

E eu estou confiante, neste momento, de que, com a equipe incrível que temos aqui na SpaceX, vamos conseguir fazer isso por você.

Eu sempre penso nisso: sempre haverá problemas na Terra. Sempre haverá coisas que queremos melhorar, que queremos resolver — e devemos resolvê-las.

Mas também precisam existir coisas que nos empolguem com o futuro, que façam você querer acordar de manhã, porque mal pode esperar para ver o que vem a seguir.

E esse é o futuro que a SpaceX quer trazer para você.