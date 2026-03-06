BBB 26: cachorro de Samira vira sucesso nas redes e supera brother eliminado

Lindolfo, cachorro da participante Samira no BBB 26, virou um fenômeno nas redes sociais mesmo sem entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O pet, que tem três patas, conquistou milhares de fãs na internet e já reúne mais seguidores do que um ex-participante do reality show.

No Instagram, o perfil do animal soma cerca de 105 mil seguidores, número superior ao do ex-brother Brigido, que tem aproximadamente 96 mil seguidores na mesma plataforma. A marca chamou atenção de fãs do programa e passou a circular entre internautas.

História de Lindolfo conquista fãs do BBB 26

Mesmo longe das câmeras do reality, Lindolfo ganhou destaque durante a participação de Samira no programa. O carisma do cachorro e sua história acabaram conquistando parte do público que acompanha o BBB 26.

Segundo Samira, o animal foi resgatado da rua e vive com apenas três patas. A história do pet se tornou um dos temas mencionados por Samira ao longo do reality.

Durante sua apresentação no programa, explicou que um de seus objetivos ao participar do BBB era conseguir recursos para comprar uma prótese para Lindolfo.

Recentemente, o cachorro passou a usar o equipamento, fato que foi lembrado em um momento exibido no programa.

Carta de Lindolfo emociona Samira durante festa do Líder

Durante a festa do Líder exibida na noite de quarta-feira, 4, Samira recebeu uma carta simbólica “assinada” por Lindolfo. Ao ler a mensagem em voz alta, a participante não conteve as lágrimas.

O texto mencionava justamente a nova prótese utilizada pelo cachorro, reforçando o vínculo entre os dois.

A GENTE CONSEGUIU, LINDOLFO! 🥹🐾 A Sami ganhou a tão sonhada patinha pro Lili. É real. É oficial. É sonho virando realidade. “Vai ter perna sim!” 🩵 Quem acompanha sabe o quanto isso significa. Não é só um presente: é amor, é cuidado, é promessa sendo cumprida.#TeamSamira… pic.twitter.com/aEZMaU4G3C — Samira 💋 (@samira_sagr) March 5, 2026

Popularidade de Lindolfo cresce nas redes sociais

Com a repercussão da história, Lindolfo também passou a ganhar visibilidade nas redes sociais. O perfil do animal registrou aumento de seguidores enquanto o reality segue no ar.

O cachorro também participou de uma campanha da Au.Migos Pets, marca do segmento de cuidados para animais do Grupo Boticário.

Mesmo com Samira confinada no programa, familiares afirmam, em entrevista ao Gshow, que o cachorro continua reagindo quando escuta a voz da dona.

Segundo a irmã da participante, Lindolfo parece reconhecer Samira quando ela aparece na televisão. Sempre que ouve a voz da tutora, o animal levanta as orelhas e começa a procurar de onde vem o som.

A reação curiosa do pet tem chamado a atenção dos fãs e ajudado a ampliar ainda mais a popularidade do Lindolfo nas redes sociais.