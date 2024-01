BBB 24: Prova do Líder está sendo decidida entre Deniziane e Matteus

O BBB 24 começou a todo vapor. Na estreia desta segunda-feira, os 18 participantes já na casa escolheram 6 do Puxadinho para entrar na casa, enquanto o público escolheu 2 através de uma votação no site Gshow. Foram eles: Isabelle, Davi, Juninho, Giovanna, Thalyta, Raqueli, Michel e Lucas.

Logo depois da votação, o apresentador Tadeu Schmidt já anunciou a Prova do Líder, que costuma ser tradição na estreia do programa. O elenco compete pelo primeiro colar da edição e por um carro.

Patrocinada pela Chevrolet, a prova é de resistência e consiste em apertar um botão ao ouvir um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. O último a apertar disputa uma prova com o escolhido do 1° colocado, na qual os participantes precisam passar por um percurso e apertar outro botão antes do tempo esgotar. Se eles fizerem o desafio corretamente, continuam na prova.

A fase final está entre Deniziane, Matteus e Marcus Vinicius, que estão há 16 horas em pé na prova de resistência. Até o momento de publicação desta matéria, o Líder ainda não foi decidido.

Quem venceu a Prova do Líder?

O vencedor da primeira Prova do Líder do BBB 24 ainda não foi decretado*. Deniziane e Matteus ainda estão na Prova do Líder.

Um deles irá vencer e poderá indicar alguém direto para o primeiro Paredão da temporada.

*A matéria será atualizada quando a prova acabar.

Quem ficou na Xepa?

A Xepa ainda não foi decidida.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

O VIP ainda não foi decidido.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Qual a dinâmica da semana?

18 participantes que entraram antes na casa disputam a Prova do Líder (acontecendo agora);

O vencedor ganha o poder do "Não", podendo deixar um participante de fora da próxima prova;

Nesta terça-feira, 9, ocorre a formação do primeiro Paredão, que será triplo ;

; O líder indica uma pessoa direto a berlinda. A casa vota e os dois mais votados completam o paredão

Na próxima quinta-feira, 11, ocorre a primeira eliminação.

