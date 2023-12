BBB 24: falta uma semana; o que será diferente das últimas edições?

Natal. Ano novo. BBB. Carnaval. Estamos adentrando meses que são repletos de celebração e, graças ao reality mais assistido do Brasil, também um pouco de alienação. O BBB 24 estará de volta nas telas brasileiras em 8 de janeiro, e a Globo promete que ele será bem diferente das últimas edições.

Entre informações divulgadas pelo diretor do programa, Boninho, e os comerciais estrelando o apresentador, Tadeu Schmidt, já se sabe que o BBB 24 terá mais desafios para a Xepa e o Líder; novo estilo de votação; um quarto extra e mais "devedores do Serasa".

Já os possíveis cotados para o Camarote incluem nomes como o de Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza e amigo de Casimiro, e Simaria Mendes, da dupla sertaneja com Simone. Segundo Boninho, um cantor bastante conhecido fará parte do BBB 24, e rumores indicam que pode ser o rapper Emicida. Os nomes devem ser divulgados no dia 5 de janeiro.

De Larissa Manoela a Chico Moedas: quem deve estar no Camarote do BBB 24

Tanta (tentativa de) mudança pode ser explicada pela baixa na audiência nas últimas edições do programa, além da dessatisfação de uma parte do público com as dinâmicas repetidas e a votação dominada por fãs dedicados. Veja o que já sabemos sobre o BBB 24:

Novidades do BBB 24

Votação

No BBB 24, o jogo terá um sistema misto de votação. Ou seja, o público poderá votar de duas formas diferentes;

Voto da Torcida: o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser;

o usuário faz o login na conta Globo e pode votar quantas vezes quiser; Voto Único: o usuário informa o CPF e vota uma única vez no Paredão.

Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, que será a média ponderada dos dois formatos.

Além disso, na primeira parte do programa, o voto será para qual participante você deseja que fique no jogo, e não qual você deseja eliminar.

Isso já acontece na Fazenda, e é um bom jeito de eliminar as "plantas" do jogo: como ninguém torce para os mais parados, eles acabam tendo menos votos para ficar e, portanto, saem do jogo.

Com Kwai e iFood, Globo vende todas as cotas de patrocínio para o ‘BBB 24’

"Três" é o número

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem.

Mudanças no jogo

Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Que dia começa o BBB 24? Veja detalhes da nova edição