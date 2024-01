Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário desta quarta-feira, 10

Depois de uma Prova do Líder e a formação do primeiro Paredão da temporada, o BBB 24 terá seu terceiro episódio nesta quarta-feira, 10. Normalmente as quartas são reservadas para a Festa do Líder, mas, por se tratar de uma primeira semana atípica, o evento da noite deve ser a festa de estreia da temporada.

Segundo a apresentadora Ana Clara revelou durante o Mesacast, podcast oficial do BBB, as primeiras semanas de casa terão duas eliminações por semana. O resultado do Paredão formado na noite de ontem será nesta quinta-feira, 11.

Na segunda-feira, os 18 participantes já apresentados na sexta-feira escolheram 6 do Puxadinho para entrar na casa, enquanto o público escolheu 2 através de uma votação no site Gshow. Foram eles: Isabelle, Davi, Juninho, Giovanna, Thalyta, Raqueli, Michel e Lucas.

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois de 'Terra e Paixão', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

