Puxadinho BBB 24: veja os participantes anunciados no Fantástico

Nesta sexta-feira, 5, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara apresentaram os participantes do BBB 24. A dupla também irá mostrou detalhes da casa que, este ano, conta com um novo quarto e uma temática fantasiosa.

Nesta edição, um novo grupo vem para abalar a dinâmica Pipoca e Camarote. Boninho, diretor por trás do programa, deu ao grupo o apelido de "Puxadinho". Eles serão apresentados durante o Fantástico, no domingo, e somente 8 dos 14 vão entrar no jogo.

Por enquanto, 18 participantes já foram anunciados. Deste grupo, 6 são do "Camarote" e 12 são "Pipoca". Entre o grupo dos famosos, estão nomes como Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Vanessa Lopes, todos citados anteriormente como possíveis convidados do BBB 24.

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Veja a lista completa de participantes

Veja quem são os novos "brothers" e "sisters" do Puxadinho do BBB 24:

Puxadinho BBB 24

Os nomes serão anunciados em breve no Fantástico. A matéria será atualizada conforme os participantes forem divulgados.

Que horas começa o Fantástico?

O Fantástico começa 20h30 pelo horário de Brasília, na TV Globo ou pelo streaming Globoplay.

O que é o Puxadinho do BBB?

14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico, e disputarão por 6 vagas na casa.

Outros 18 participantes serão apresentados amanhã ao longo do dia, entre comerciais na TV Globo.

No dia da estreia, 8, os brothers e sisters anunciados durante o "Big Day" escolherão 6 pessoas do "Puxadinho" para entrar na casa.

O público escolherá duas do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

*Esta matéria será atualizada conforme os participantes forem divulgados.

