BBB 24: veja os melhores memes do primeiro dia do reality

O Big Brother Brasil (BBB) 24 estreou nesta segunda-feira, 8, com a chegada de novos participantes e momentos intensos na disputa pela liderança. Por outro lado, o primeiro dia do reality show divertiu os fãs e rendeu diversos memes nas redes sociais.

A situação mais memorável para o público foi a primeira prova do líder. No jogo, os participantes tinham que pressionar o botão na bancada somente após a emissão de um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Aqueles que pressionarem o botão antes do sinal ser emitido estavam sujeitos à eliminação. Embora o apresentador Tadeu Schmidt tenha detalhado as regras dessa competição durante o programa ao vivo.

Na prova de resistência, os participantes também cumpriram um pequeno circuito em meio a uma piscina de bolinhas e um percurso com obstáculos, com uma lama verde cenográfica, em um tempo específico.

Mas, cada integrante do elenco reagiu ao desafio de maneiras diferentes, o que levou os fãs a cair na gargalhada na internet.

A participante Vanessa Lopes, do Camarote, foi bastante comentada na web por causa da maneira como se referiu ao microfone durante a explicação das regras. "O mike, vai com ele? E mela todo?", perguntou a tiktoker para Tadeu Schmidt.

o sullivan de monstros SA antes de entrar nas portas das crianças #BBB24 pic.twitter.com/oBnWe3a1dK — rod (@rodolpho) January 9, 2024

Ao longo da disputa, os fãs também de divertiram com as reações dos participantes com os obstáculos do circuito, como foi o caso de Beatriz Reis, que demonstrou frustração com seu desempenho.

a pobi da beatriz aqui coitada nessa energia#bbb24 pic.twitter.com/hgDQ1xR57N — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) January 9, 2024

Essa mulher não disse uma palavra desde quando começou a prova 😶#BBB24 pic.twitter.com/c6KjorfDQc — rodrigues (@prodrigrs_) January 9, 2024

O público também estava ansioso para acompanhar a performance da influenciadora Yasmin Brunet e ficaram surpresos com sua resistência aos desafios. No entanto, o momento também rendeu alguns memes sobre o estado que da participante ao chegar ao fim do circuito.

Começou oficialmente a maior prova de resistência da edição: a do cabelo da Yasmin Brunet #BBB24 pic.twitter.com/rWjCzmtMB2 — Diego Toledo (@diegotoledox) January 9, 2024

Enquanto alguns brothers estavam tensos ou exaustos com a prova do líder, a cantora Wanessa Camargo demonstrou tranquilidade durante as etapas. A serenidade da filha de Zezé Di Camargo também resultou em memes na internet.

Para alguns internautas, a cantora estava calma por sua aparente indiferença ao prêmio do vencedor da prova.

Tadeu: quem vencer a prova leva um Chevrolet Tracker os pobres: 🤩🫨🎉🙆🤸 a Wanessa:#BBB24 pic.twitter.com/3t0SrDmxPL — o pó da rabiola (@3runaandrade) January 9, 2024

Até agora a Wanessa Camargo foi a mais inteligente na disputa da lama verde, pq ela não gastou energia e ainda foi de costas, deixando o rosto limpo… É a calmaria de quem já tem um carro na garagem e dinheiro para ser feliz!! Hahaha #BBB24 pic.twitter.com/fS1tZId8z2 — Reserv🅰️Reality ⏰ (@RealityReserva) January 9, 2024

Confira a seguir mais memes do BBB 24

a yasmin brunet com a make toda intacta ai corta pra beatriz com a cara derretendo... eu VIVO pelo jogo de câmera desse programa #bbb24 pic.twitter.com/TQkJeq4uxc — cris dias (@crisayonara) January 9, 2024

só no brasil que você ver a filha de um dos maiores cantores de sertanejo Wanessa Camargo, se arrastando no chão de um programa por um carro que custa menos que uma bolsa que ela tem na casa dela KKKKKKKKKKKKKKKK JURO #BBB24pic.twitter.com/lgscQagMyb — andreza campeã. 🌞 (@ffcan_) January 9, 2024

O meme da Vanessa Lopes fazendo dancinha enquanto o povo tá na prova de resistência virou realidade KKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/4BnbRwDs63 — Italo Aguiar (@italoaguiarb) January 9, 2024

