BBB 24: o que se sabe sobre a conversa entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

O Big Brother Brasil (BBB) 24 estreou nesta segunda-feira, 8, marcado pela chegada de novos participantes e o início da prova do líder.

Por outro lado, um acontecimento que deixou os fãs do reality curiosos foi o primeiro encontro de Yasmin Brunet com Vanessa Lopes durante o confinamento.

Depois que os 18 participantes retiraram as vendas e começaram a se cumprimentar, Yasmin e Vanessa se aproximaram e deram um abraço de boas vindas.

"Eu tinha certeza que você vinha", disse Yasmin. Já Vanessa respondeu: "Eu também, cara".

Após a troca de gentilezas, as participantes do BBB se separam para interagir com os demais integrantes do elenco. Em uma roda de conversa com outras mulheres, Yasmin Brunet falou que foi alertada por 'seus cristais' que Vanessa também estaria presente no reality.

“Eu pedi para os meus cristais me mostrarem quem vinha, e só me mostravam ela".

Em seguida, a modelo afirmou que estava ansiosa para uma conversa com a Vanessa Lopes: "Eu gosto dela, eu acho ela animada, feliz, jovem, pra cima. Eu quero que tudo o que aconteceu fora dessa casa fique lá".

Como foi a conversa entre Vanessa Lopes e Yasmin Brunet?

Durante a conversa, as duas sisters admitiram que estavam com medo desse encontro. "Eu imaginei que você fosse entrar também, sabia?", disse Vanessa.

Já a filha de Luiza Brunet disse que chegou a sonhar com a tiktoker. "Eu sonhei, acordei tendo uma crise de ansiedade. Falei: 'Isso não tá acontecendo'. Porque você nunca sabe a vibe, se a pessoa vai querer conflito", explicou.

"Queria deixar tudo o que aconteceu fora dessa casa, fora dessa casa, sabe?", declarou Yasmin. "A real é que nem eu e nem nós fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas", acrescentou a loira. "Os comentários eram horríveis", disse a outra.

"Foquei em uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação porque eu nem te conhecia", esclareceu a modelo. Em seguida, as duas se abraçaram e selaram a paz no programa.

Vanessa Lopes e Yasmin Brunet se entenderam, por enquanto... #BBB24 pic.twitter.com/SEO2iX0mWJ — POPTime (@siteptbr) January 9, 2024

Entenda o origem da rivalidade

Depois do fim do casamento de Yasmin Brunet com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi apontada como affair do atleta.

Na época, a tiktoker negou qualquer envolvimento com Medina, embora os dois tenham sido vistos juntos em algumas ocasiões. Mas, Yasmin demonstrou irritação com os rumores de relacionamento entre Vanessa Lopes e seu ex-marido, e parou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

Mais tarde, Vanessa alfinetou Yasmin, quando ela foi apontada como affair de Luan Santana, quando o sertanejo encerrou a relação com Izabela Cunha, que era amiga da modelo.

"Acho engraçado que... Melhor eu ficar quieta [risos]", escreveu a tiktoker na época em postagem nas redes.