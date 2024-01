Puxadinho BBB 24: Isabelle e Davi foram os escolhidos pelo público; veja quem entrou na casa

O BBB 24 começou a todo vapor. Na estreia desta segunda-feira, oito novos participantes entraram na casa: Isabelle e Davi foram escolhidos pelo público, enquanto Juninho, Giovanna, Thalyta, Raqueli, Michel e Lucas entraram na casa após uma dinâmica de votação entre os 18 participantes que já estavam garantidos na casa desde sexta-feira, 5.

Os 8 novos participantes fazem parte do grupo do Puxadinho. Cinco ficaram de fora e não vão entrar no programa: Carolina, Juliana, Jorge Mateus, Plínio e Caio.

Logo depois da votação, o apresentador Tadeu Schmidt já anunciou uma Prova de Resistência, que costuma ser tradição na estreia do programa.

Quem entrou pelo Puxadinho BBB 24?

Público vota

Isabelle

Davi

Casa vota

Juninho

Giovanna

Thalyta

Raqueli

Michel

Lucas

Quem não entrou no BBB 24?

Eliminados do Puxadinho

Carolina

Juliana

Caio

Jorge Mateus

Plínio

Qual a dinâmica da semana?