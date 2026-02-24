BAFTA se pronuncia após fala racista na cerimônia de domingo

O BAFTA divulgou uma nota oficial se pronunciando sobre o episódio que marcou negativamente a cerimônia do BAFTA Film Awards, realizada no domingo, 22, em Londres.

A academia britânica publicou o texto em seu perfil do Instagram nesta terça-feira, após a repercussão do caso.

Durante o evento, John Davidson, um ativista escocês com Síndrome de Tourette e produtor executivo do filme indicado "I Swear", gritou um termo racista grave de forma involuntária enquanto os atores negros Michael B. Jordan e Delroy Lindo estavam no palco para apresentar a primeira premiação da noite.

O apresentador Alan Cumming afirmou, durante o evento, que a síndrome é uma deficiência e que os tiques ouvidos eram involuntários.

A palavra foi audível na transmissão ao vivo exibida pelo canal BBC One com duas horas de atraso, e permaneceu disponível no serviço de streaming BBC iPlayer na manhã desta segunda-feira antes de ser removido.

Colunistas de veículos como Variety e The Guardian criticaram a emissora por não ter editado o conteúdo, já que a transmissão não era ao vivo.

Confira o pronunciamento do BAFTA na íntegra

Na cerimônia do BAFTA Film Awards ontem à noite, nossos convidados ouviram uma linguagem muito ofensiva que carrega um trauma e uma dor incomparáveis para tantas pessoas. Queremos reconhecer o dano causado, esclarecer o que aconteceu e pedir desculpas a todos.

Um de nossos convidados, John Davidson MBE, tem Síndrome de Tourette e dedicou sua vida a educar e a campanha por um melhor entendimento dessa condição. A Síndrome de Tourette causa tiques verbais involuntários, sobre os quais o indivíduo não tem nenhum controle. Esses tiques não refletem de forma alguma as crenças do indivíduo e não são intencionais. John Davidson é produtor executivo do filme indicado ao BAFTA I Swear, baseado em sua experiência de vida.

Levamos muito a sério o dever de cuidado com todos os nossos convidados e partimos de uma posição de inclusão. Tomamos medidas para informar os presentes sobre os tiques, anunciando ao público antes do início da cerimônia, e ao longo dela, que John estava na sala e que poderiam ouvir linguagem forte, ruídos involuntários ou movimentos durante o evento.

No início da cerimônia, um tique alto na forma de um termo profundamente ofensivo foi ouvido por muitas pessoas na sala. Michael B. Jordan e Delroy Lindo estavam no palco naquele momento, e pedimos desculpas irrestritamente a eles e a todos os afetados.

Gostaríamos de agradecer a Michael e Delroy pela sua incrível dignidade e profissionalismo.

Durante a cerimônia, John optou por deixar o auditório e assistir ao restante da cerimônia por uma tela, e gostaríamos de agradecê-lo pela sua dignidade e consideração pelos outros, no que deveria ter sido uma noite de celebração para ele.

Assumimos total responsabilidade por colocar nossos convidados em uma situação muito difícil e pedimos desculpas a todos. Aprenderemos com isso e manteremos a inclusão no centro de tudo o que fazemos, mantendo nossa crença no cinema e na narrativa como um condutor essencial de compaixão e empatia.

Polêmica racista envolve a BBC

Parte da repercussão negativa se deu pelo fato de a emissora BBC não ter cortado o insulto da gravação antes de transmiti-la. Em nota, a emissora pediu desculpas por não ter editado o trecho antes da exibição: "Pedimos desculpas por isso não ter sido editado antes da transmissão."

A líder do Partido Conservador britânico, Kemi Badenoch, classificou o ocorrido como "um erro horrível" da emissora e cobrou explicações sobre por que o áudio não foi suprimido.

A BBC não comentou as razões pelas quais o conteúdo não foi cortado ou silenciado a tempo.

Repercussão do caso

Após a cerimônia, Delroy Lindo disse à revista Vanity Fair que ele e Jordan "fizeram o que tinham que fazer" ao continuar apresentando a categoria, mas lamentou que "ninguém do BAFTA tenha falado com eles depois".

A designer de produção Hannah Beachler, do filme "Pecadores", relatou no X que o episódio se repetiu três vezes durante a noite — incluindo uma ocasião em que ela própria foi alvo da ofensa a caminho do jantar após o evento.

I keep trying to write about what happened at the BAFTAs, and I can't find the words. The situation is almost impossible, but it happened 3 times that night, and one of the three times was directed at myself on the way to dinner after the show. — HannahBeachler (@HannahEBeachler) February 23, 2026

Ela criticou a forma como o apresentador Alan Cumming se referiu ao ocorrido durante a cerimônia, ao pedir desculpas "caso alguém tenha se sentido ofendido": "É claro que nos sentimos ofendidos", escreveu.

O ator Wendell Pierce, ex-colega de Jordan em "The Wire", também se manifestou: "É revoltante que a primeira reação não tenha sido um pedido de desculpas completo e irrestrito a Delroy Lindo e Michael B. Jordan. O insulto a eles tem prioridade. Não importa a razão por trás da fala racista."

It’s infuriating that the first reaction wasn’t complete and full throatted apologies to Delroy Lindo and Michael B. Jordan. The insult to them takes priority. It doesn’t matter the reasoning for the racist slur. https://t.co/oqFj9SdoST — Wendell Pierce (@WendellPierce) February 23, 2026

O vencedor do Oscar Jamie Foxx comentou no Instagram que a ofensa foi "inaceitável".

Davidson, por sua vez, afirmou em nota divulgada pelo Deadline que ficou "profundamente mortificado se alguém considera meus tiques involuntários como intencionais ou carregados de algum significado", e que escolheu deixar o auditório no início da cerimônia ao perceber o sofrimento que seus tiques estavam causando.

Segundo o The Hollywood Reporter, Davidson deixou o local cerca de 25 minutos após o início da cerimônia, por vontade própria.

O que é a síndrome de Tourette?

A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico caracterizado por tiques motores e vocais involuntários, súbitos e repetitivos. Os tiques são classificados como simples ou complexos.

Os tiques motores simples incluem piscadas, movimentos oculares, encolher de ombros e sacudir a cabeça. Já os tiques motores complexos envolvem padrões coordenados que podem parecer intencionais, como tocar objetos, pular ou realizar gestos específicos.

Nos tiques vocais simples, são comuns pigarros, fungadas, grunhidos ou sons repetitivos. Os tiques vocais complexos podem incluir repetição das próprias palavras, repetição da fala de outras pessoas e, em casos mais raros, emissão involuntária de termos obscenos.

Entre 10% e 20% das pessoas com Tourette apresentam coprolalia, caracterizada pela fala incontrolável de palavrões. Também podem ocorrer copropraxia, com gestos obscenos involuntários, e quadros como piromania.

Os sintomas costumam variar de intensidade, pioram em situações de ansiedade e tendem a diminuir durante atividades calmas e focadas. No sono profundo, os tiques desaparecem.

O diagnóstico é clínico e não exige exames laboratoriais específicos. Em situações atípicas, exames de imagem podem ser utilizados para descartar outras condições.

Existe tratamento?

Nem todos os pacientes necessitam de tratamento. Quando há prejuízo funcional, podem ser indicados medicamentos que bloqueiam dopamina, como haloperidol e pimozida.

Antidepressivos podem ser usados em casos associados a depressão, ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Terapias comportamentais, como treinamento de conscientização e resposta competitiva, também são empregadas para reduzir os tiques. Não há medicamento capaz de eliminar completamente os sintomas.