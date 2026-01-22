Oscar 2026: confira a lista completa de indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na quinta-feira, 22 de janeiro, os indicados à 98ª edição do Oscar. A cerimônia está prevista para o dia 15 de março.
O Brasil está oficialmente no Oscar de 2026. "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao prêmio, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA). Estão entre os favoritos para a premiação deste ano títulos como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Marty Supreme.
Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2026
Melhor Filme
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Anoter
- O Agente Secreto
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Melhor Atriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Leg I'd Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinner)
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Melhor Elenco
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
- Sinners
Melhor Direção
- Hamnet (Chloé Zhao)
- Marty Supreme (Josh Safdie)
- One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)
- Sentimental Value (Joachim Trier)
- Sinners (Ryan Coogler)
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto (Brasil)
- It Was Just An Accident (France)
- Sentimental Value (Norway)
- Sirat (Spain)
- The Voice Of Hind Rajab (Tunisia)
Melhor Figurino
- Avatar: Fire and Ash
- Frankestein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Melhor Som
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Melhor Canção Original
- "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
- "Golden" (Kpop Demon Hunters)
- "I Lied To You" (Sinners)
- "Sweet Dreams Of Joy" (Viva Verdi)
- "Train Dreams" (Train Dreams)
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One BAttle After Another
- Train Dreams
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- Sentimental aAlue
- Sinners
Melhor Animação
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Lillte Amélie Or the Character Of Rain
- Zootopia 2
Melhor Curta de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Melhor Curta-Metragem em Live-Action
- Butcher's Stain
- A Friend Of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- the Singers
- Two People Exchanging Salive
Maquiagem e Penteado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Melhor Documentário
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Melhor Documentário de Curta-Metragem
- All The EMpty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
- Children No More "Were And Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly Strangeness
Melhor Edição
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Efeitos Visuais
- Avatar: Sire Anf Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams (Adolpho Veloso - Brasil)
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Manet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
EXAME no Oscar
O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.
Quando será o Oscar de 2026?
A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.
Onde assistir ao Oscar de 2026?
A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.
Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?
O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).