Oscar 2026: confira a lista completa de indicados

Anuncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira, 22; cerimônia está prevista para o dia 15 de março

Oscar 2026: veja a lista completa de indicados (Lewis Joly-Pool/Getty Images)



Estela Marconi


Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11h07.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 11h19.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na quinta-feira, 22 de janeiro, os indicados à 98ª edição do Oscar. A cerimônia está prevista para o dia 15 de março.

O Brasil está oficialmente no Oscar de 2026. "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações ao prêmio, nas categorias de  Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA). Estão entre os favoritos para a premiação deste ano títulos como Uma Batalha Após a OutraPecadores, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Marty Supreme.

Veja a lista completa de indicados ao Oscar 2026

Melhor Filme

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Anoter
  • O Agente Secreto
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Leg I'd Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning (Sentimental Value)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wunmi Mosaku (Sinner)
  • Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Sinners)
  • Sean Penn (One Battle After Another)
  • Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Melhor Elenco

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • O Agente Secreto
  • Sinners

Melhor Direção

  • Hamnet (Chloé Zhao)
  • Marty Supreme (Josh Safdie)
  • One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)
  • Sentimental Value (Joachim Trier)
  • Sinners (Ryan Coogler)

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • It Was Just An Accident (France)
  • Sentimental Value (Norway)
  • Sirat (Spain)
  • The Voice Of Hind Rajab (Tunisia)

Melhor Figurino

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankestein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Melhor Som

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

Melhor Canção Original

  • "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
  • "Golden" (Kpop Demon Hunters)
  • "I Lied To You" (Sinners)
  • "Sweet Dreams Of Joy" (Viva Verdi)
  • "Train Dreams" (Train Dreams)

Melhor Roteiro Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One BAttle After Another
  • Train Dreams

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon
  • It Was Just An Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental aAlue
  • Sinners

Melhor Animação

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Lillte Amélie Or the Character Of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Curta de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

  • Butcher's Stain
  • A Friend Of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • the Singers
  • Two People Exchanging Salive

Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Melhor Documentário

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Melhor Documentário de Curta-Metragem

  • All The EMpty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
  • Children No More "Were And Are Gone"
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly Strangeness

Melhor Edição

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Efeitos Visuais

  • Avatar: Sire Anf Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams (Adolpho Veloso - Brasil)

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Manet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

EXAME no Oscar

O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

