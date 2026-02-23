O que é síndrome de Tourette? Insulto racista no BAFTA acende debate

A cerimônia do Bafta 2026, realizada na noite de domingo, 22, em Londres, foi marcada por um episódio envolvendo o ativista John Davidson, diagnosticado com síndrome de Tourette. Durante a apresentação do prêmio de melhores efeitos visuais, entregue por Michael B. Jordan e Delroy Lindo, Davidson gritou um termo considerado altamente racista.

Outros tiques vocais também foram ouvidos ao longo da premiação, incluindo gritos durante discursos e momentos de entrega de troféus. Segundo o The Hollywood Reporter, Davidson deixou o local cerca de 25 minutos após o início da cerimônia, por vontade própria.

O apresentador Alan Cumming afirmou, durante o evento, que a síndrome é uma deficiência e que os tiques ouvidos eram involuntários. A BBC, responsável pela transmissão, pediu desculpas pela exibição da linguagem ofensiva. Colunistas de veículos como Variety e The Guardian criticaram a emissora por não ter editado o conteúdo, já que a transmissão tinha atraso e não era ao vivo.

O caso gerou manifestações públicas. O ator Jamie Foxx classificou o episódio como “inaceitável” e Wendell Pierce afirmou que o insulto exigia pedidos de desculpas enfáticos aos atores atingidos.

O que é a síndrome de Tourette?

A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico caracterizado por tiques motores e vocais involuntários, súbitos e repetitivos. Os tiques são classificados como simples ou complexos.

Os tiques motores simples incluem piscadas, movimentos oculares, encolher de ombros e sacudir a cabeça. Já os tiques motores complexos envolvem padrões coordenados que podem parecer intencionais, como tocar objetos, pular ou realizar gestos específicos.

Nos tiques vocais simples, são comuns pigarros, fungadas, grunhidos ou sons repetitivos. Os tiques vocais complexos podem incluir repetição das próprias palavras, repetição da fala de outras pessoas e, em casos mais raros, emissão involuntária de termos obscenos.

Entre 10% e 20% das pessoas com Tourette apresentam coprolalia, caracterizada pela fala incontrolável de palavrões. Também podem ocorrer copropraxia, com gestos obscenos involuntários, e quadros como piromania.

Os sintomas costumam variar de intensidade, pioram em situações de ansiedade e tendem a diminuir durante atividades calmas e focadas. No sono profundo, os tiques desaparecem.

O diagnóstico é clínico e não exige exames laboratoriais específicos. Em situações atípicas, exames de imagem podem ser utilizados para descartar outras condições.

Existe tratamento?

Nem todos os pacientes necessitam de tratamento. Quando há prejuízo funcional, podem ser indicados medicamentos que bloqueiam dopamina, como haloperidol e pimozida.

Antidepressivos podem ser usados em casos associados a depressão, ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Terapias comportamentais, como treinamento de conscientização e resposta competitiva, também são empregadas para reduzir os tiques. Não há medicamento capaz de eliminar completamente os sintomas.