'Pecadores' supera 'Titanic' e se torna o filme mais indicado na história do Oscar

A temporada da 98º edição do Oscar já começou com recordes. A Academia divulgou nesta quinta-feira, 22, os indicados às categorias de melhores produções de 2025.

O principal concorrente da noite é "Pecadores", de Ryan Coogler, nomeado em 16 categorias, sendo elas:

Melhor Ator

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Design de Produção

Melhores Efeitos Visuais

Melhor Roteiro Original

Melhor Elenco

Melhor Fotografia

Melhor Figurino

Melhor Direção

Melhor Montagem

Melhor Maquiagem e Cabelo

Melhor Trilha Sonora

Melhor Canção Original

Melhor Filme

Melhor Efeito Sonoro

Essa é a primeira vez que um filme é indicado 16 vezes na principal premiação de cinema de Hollywood. Agora, a segunda posição é ocupada por La La Land (2026), Titanic (1997) e A Malvada (1950), todas com 14 nomeações.

Brasil faz história

O Brasil vive um momento sem precedentes no cinema. Nesta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2026. O Agente Secreto, principal aposta brasileira, recebeu quatro indicações.

O longa concorrerá nas categorias de Melhor Elenco, inédita na premiação, Melhor Filme Internacional — ao qual é favorito —, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, a estatueta mais prestigiada da noite.

Com o feito, a produção de Kleber Mendonça Filho se equiparou à Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que também recebeu quatro nomeações em 2003, muito embora não tenha recebido nenhuma estatueta.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro de 2025 e já passou dos R$ 28 milhões em bilheteria, segundo dados da Ancine.

Brasil na telona

Além das indicações de O Agente Secreto, o Brasil também figura na lista dos indicados em categorias técnicas. Adolpho Veloso recebeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.