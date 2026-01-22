Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

'Pecadores' supera 'Titanic' e se torna o filme mais indicado na história do Oscar

"O Agente Secreto", filme brasileiro, recebeu quatro indicações e empatou com "Cidade de Deus" em número de nomeações na premiação

Sinners: filme quebra recorde da Academia e é indicado 16 vezes ao Oscar 2026. (HBO/Divulgação)

Sinners: filme quebra recorde da Academia e é indicado 16 vezes ao Oscar 2026. (HBO/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11h41.

A temporada da 98º edição do Oscar já começou com recordes. A Academia divulgou nesta quinta-feira, 22, os indicados às categorias de melhores produções de 2025.

O principal concorrente da noite é "Pecadores", de Ryan Coogler, nomeado em 16 categorias, sendo elas:

  • Melhor Ator
  • Melhor Ator Coadjuvante
  • Melhor Atriz Coadjuvante
  • Design de Produção
  • Melhores Efeitos Visuais
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Elenco
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Figurino
  • Melhor Direção
  • Melhor Montagem
  • Melhor Maquiagem e Cabelo
  • Melhor Trilha Sonora
  • Melhor Canção Original
  • Melhor Filme
  • Melhor Efeito Sonoro

Essa é a primeira vez que um filme é indicado 16 vezes na principal premiação de cinema de Hollywood. Agora, a segunda posição é ocupada por La La Land (2026), Titanic (1997) e A Malvada (1950), todas com 14 nomeações.

Brasil faz história

O Brasil vive um momento sem precedentes no cinema. Nesta quinta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2026. O Agente Secreto, principal aposta brasileira, recebeu quatro indicações.

O longa concorrerá nas categorias de Melhor Elenco, inédita na premiação, Melhor Filme Internacional — ao qual é favorito —, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, a estatueta mais prestigiada da noite.  

Com o feito, a produção de Kleber Mendonça Filho se equiparou à Cidade de Deusde Fernando Meirelles, que também recebeu quatro nomeações em 2003, muito embora não tenha recebido nenhuma estatueta.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro de 2025 e já passou dos R$ 28 milhões em bilheteria, segundo dados da Ancine.

Brasil na telona

Além das indicações de O Agente Secretoo Brasil também figura na lista dos indicados em categorias técnicas. Adolpho Veloso recebeu uma nomeação ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Acompanhe tudo sobre:CinemaOscarOscar 2026

Mais de Casual

'O Agente Secreto' recebe 4 indicações e iguala recorde do Brasil no Oscar

'O Agente Secreto' recebe 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme

Oscar 2026: confira a lista completa de indicados

‘O Agente Secreto’ é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Mais na Exame

Casual

'O Agente Secreto' recebe 4 indicações e iguala recorde do Brasil no Oscar

Future of Money

Negociado "de lado", bitcoin tem "equilíbrio delicado" em US$ 89 mil

Negócios

Zoop mira R$ 1 bi apostando em celular como maquininha

Carreira

Aos 18 anos, ele faturou US$ 315 mil em um mês com impressão 3D e marketing digital