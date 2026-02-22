BAFTA: Brasil tem quatro indicações para o 'Oscar Britânico'; veja indicados

Cerimônia do “Oscar britânico” acontece em 22 de fevereiro e inclui “O Agente Secreto” em filme internacional e roteiro original, além de “Apocalipse nos Trópicos” em documentário. (Vitrine Filmes/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 13h52.
Última atualização em 22 de fevereiro de 2026 às 13h58.
O BAFTA 2026, premiação considerada o “Oscar britânico”, acontece neste domingo, 22. A cerimônia está marcada para 22 de fevereiro, em Londres, e vai reunir os principais nomes do cinema internacional.
Este ano, o Brasil aparece em quatro categorias, com destaque para o longa O Agente Secreto, e para o documentário Apocalipse nos Trópicos.
O ator Wagner Moura não foi indicado a melhor ator, ausência que já era esperada, já que o brasileiro não figurava na lista de pré-selecionados divulgada no início de janeiro.
Com três tramas guiando as indicações, o país concorre a:
Melhor filme em língua não inglesa: O Agente Secreto
Melhor roteiro original: O Agente Secreto
Melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos
Melhor fotografia: Adolpho Veloso, por Sonhos de Trem
A presença brasileira ocorre em meio a uma temporada internacional relevante para o cinema nacional, com O Agente Secreto acumulando indicações em premiações globais.
Confira os indicados a cada uma das categorias do "Oscar Britânico".
Hamnet;
Marty Supreme;
Uma Batalha Após a Outra;
Valor Sentimental;
Pecadores.
Robert Aramayo, I Swear;
Timothée Chalamet, Marty Supreme;
Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra;
Ethan Hawke, Blue Moon;
Michael B. Jordan, Pecadores;
Jesse Plemons, Bugonia.
Jessie Buckley, Hamnet;
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You;
Kate Hudson, Song Sung Blue;
Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra;
Renate Reinsve, Valor Sentimental;
Emma Stone, Bugonia.
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra;
Jacob Elordi, Frankenstein;
Paul Mescal, Hamnet;
Peter Mullan, I Swear;
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra;
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental.
Odessa A’zion, Marty Supreme;
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental;
Wunmi Mosaku, Pecadores;
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Islan;
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra;
Emily Watson, Hamnet.
Yorgos Lanthimos, Bugonia;
Chloé Zhao, Hamnet;
Josh Safdie, Marty Supreme;
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra;
Joachim Trier, Valor Sentimental;
Ryan Coogler, Sinners.
Frankenstein;
Marty Supreme;
Uma Batalha Após a Outra;
Pecadores;
Sonhos de Trem.
Foi Apenas um Acidente;
O Agente Secreto;
Valor Sentimental;
Sirât;
The Voice of Hind Rajab.
2000 meters to Andriivka;
Apocalipse nos Trópicos;
Cover-Up;
Mr. Nobody Against Putin;
The Perfect Neighbor.
I Swear;
Marty Supreme;
O Agente Secreto;
Valor Sentimental;
Pecadores.
A cerimônia do BAFTA 2026 acontece neste domingo a partir das 16h (horário de Brasília). Você pode assistir a transmissão pela TNT ou pela HBO Max.
Com quatro indicações envolvendo produções e profissionais brasileiros, a edição deste ano reforça a presença do cinema nacional no circuito global.
As duas premiações funcionam de forma separada, mas o resultado do BAFTA costuma ser observado como um dos termômetros mais relevantes da corrida para o Academy Awards, mas não funciona como garantia de vitória.
Historicamente, há sobreposição parcial entre vencedores das duas premiações, principalmente nas categorias de atuação e direção. Isso acontece porque ambas refletem o comportamento de grandes colégios de votantes da indústria cinematográfica, ainda que com composições e perfis diferentes.
O BAFTA é votado majoritariamente por profissionais do mercado britânico e europeu, enquanto o Oscar é decidido pelos membros da Academia de Hollywood.