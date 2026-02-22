Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

BAFTA: Brasil tem quatro indicações para o 'Oscar Britânico'; veja indicados

Filmes aparecem entre os indicados da premiação britânica, que é considerada um dos principais termômetros da temporada do Oscar.

Cerimônia do “Oscar britânico” acontece em 22 de fevereiro e inclui “O Agente Secreto” em filme internacional e roteiro original, além de “Apocalipse nos Trópicos” em documentário. (Vitrine Filmes/Divulgação)

Cerimônia do “Oscar britânico” acontece em 22 de fevereiro e inclui “O Agente Secreto” em filme internacional e roteiro original, além de “Apocalipse nos Trópicos” em documentário. (Vitrine Filmes/Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 13h52.

Última atualização em 22 de fevereiro de 2026 às 13h58.

O BAFTA 2026, premiação considerada o “Oscar britânico”, acontece neste domingo, 22. A cerimônia está marcada para 22 de fevereiro, em Londres, e vai reunir os principais nomes do cinema internacional.

Este ano, o Brasil aparece em quatro categorias, com destaque para o longa O Agente Secreto, e para o documentário Apocalipse nos Trópicos. 

O ator Wagner Moura não foi indicado a melhor ator, ausência que já era esperada, já que o brasileiro não figurava na lista de pré-selecionados divulgada no início de janeiro.

Brasil no BAFTA 2026: categorias e indicações

Com três tramas guiando as indicações, o país concorre a:

  • Melhor filme em língua não inglesa: O Agente Secreto

  • Melhor roteiro original: O Agente Secreto

  • Melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos

  • Melhor fotografia: Adolpho Veloso, por Sonhos de Trem

A presença brasileira ocorre em meio a uma temporada internacional relevante para o cinema nacional, com O Agente Secreto acumulando indicações em premiações globais.

Principais categorias do BAFTA 2026

Confira os indicados a cada uma das categorias do "Oscar Britânico".

Melhor filme

  • Hamnet;

  • Marty Supreme;

  • Uma Batalha Após a Outra;

  • Valor Sentimental;

  • Pecadores.

Melhor ator

  • Robert Aramayo, I Swear;

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme;

  • Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra;

  • Ethan Hawke, Blue Moon;

  • Michael B. Jordan, Pecadores;

  • Jesse Plemons, Bugonia.

Melhor atriz

  • Jessie Buckley, Hamnet;

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You;

  • Kate Hudson, Song Sung Blue;

  • Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra;

  • Renate Reinsve, Valor Sentimental;

  • Emma Stone, Bugonia.

Melhor ator coadjuvante

  • Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra;

  • Jacob Elordi, Frankenstein;

  • Paul Mescal, Hamnet;

  • Peter Mullan, I Swear;

  • Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra;

  • Stellan Skarsgård, Valor Sentimental.

Melhor atriz coadjuvante

  • Odessa A’zion, Marty Supreme;

  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental;

  • Wunmi Mosaku, Pecadores;

  • Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Islan;

  • Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra;

  • Emily Watson, Hamnet.

Melhor direção

  • Yorgos Lanthimos, Bugonia;

  • Chloé Zhao, Hamnet;

  • Josh Safdie, Marty Supreme;

  • Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra;

  • Joachim Trier, Valor Sentimental;

  • Ryan Coogler, Sinners.

Categorias técnicas e internacionais

Melhor fotografia

  • Frankenstein;

  • Marty Supreme;

  • Uma Batalha Após a Outra;

  • Pecadores;

  • Sonhos de Trem.

Melhor filme em língua não inglesa

  • Foi Apenas um Acidente;

  • O Agente Secreto;

  • Valor Sentimental;

  • Sirât;

  • The Voice of Hind Rajab.

Melhor documentário

  • 2000 meters to Andriivka;

  • Apocalipse nos Trópicos;

  • Cover-Up;

  • Mr. Nobody Against Putin;

  • The Perfect Neighbor.

Melhor roteiro original

  • I Swear;

  • Marty Supreme;

  • O Agente Secreto;

  • Valor Sentimental;

  • Pecadores.

Quando acontece o BAFTA 2026?

A cerimônia do BAFTA 2026 acontece neste domingo a partir das 16h (horário de Brasília). Você pode assistir a transmissão pela TNT ou pela HBO Max.

Com quatro indicações envolvendo produções e profissionais brasileiros, a edição deste ano reforça a presença do cinema nacional no circuito global.

O BAFTA influencia o resultado do Oscar?

As duas premiações funcionam de forma separada, mas o resultado do BAFTA costuma ser observado como um dos termômetros mais relevantes da corrida para o Academy Awards, mas não funciona como garantia de vitória.

Historicamente, há sobreposição parcial entre vencedores das duas premiações, principalmente nas categorias de atuação e direção. Isso acontece porque ambas refletem o comportamento de grandes colégios de votantes da indústria cinematográfica, ainda que com composições e perfis diferentes.

O BAFTA é votado majoritariamente por profissionais do mercado britânico e europeu, enquanto o Oscar é decidido pelos membros da Academia de Hollywood.

Acompanhe tudo sobre:Filmes brasileirosOscar 2026

Mais de Casual

Copa do Mundo: 10 cidades para conhecer para além dos jogos

O que esperar do Yaris Cross, Toyota mais importante desde o Corolla

BAFTA 2026: veja horário e onde assistir ao ‘Oscar britânico’ hoje

'Feito Pipa': filme com Lázaro Ramos vence dois prêmios no Festival de Berlim

Mais na Exame

Brasil

Margareth Menezes: Um Carnaval histórico e a potência da Economia Criativa

Carreira

Comércio terá novas regras para trabalhos em feriados a partir de março

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 116 milhões

Esporte

Milão-Cortina 2026 chega ao fim com ouro inédito do Brasil nos Jogos de Inverno