‘Pânico 7’ chega aos cinemas com Sidney de volta e polêmicas nos bastidores

O sétimo filme da franquia “Pânico” estreia nesta quinta-feira, 26, nos cinemas brasileiros. O novo capítulo marca o retorno da personagem Sidney Prescott ao centro da história e chega cercado de expectativa nas bilheterias e de controvérsias nos bastidores.

Produzido pela Spyglass e distribuído pela Paramount, o longa busca retomar as origens da saga criada em 1996.

Qual é a história de Pânico 7?

Na trama, um novo Ghostface surge na pacata cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida. Seus medos mais sombrios voltam à tona quando sua filha, vivida por Isabel May, se torna o próximo alvo do assassino. Determinada a proteger a família, Sidney terá que enfrentar os horrores do passado para tentar acabar com o massacre de uma vez por todas.

O roteiro aposta na relação entre mãe e filha. Segundo o diretor Kevin Williamson, a ideia foi contar uma história sobre reconexão familiar em meio ao terror, com Sidney ensinando à filha as regras para sobreviver ao assassino mascarado.

Quem retorna à franquia

O filme marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott, após a atriz ter ficado de fora de “Pânico 6” por um impasse salarial.

Kevin Williamson, roteirista do filme original de 1996, assume agora a direção. O roteiro é assinado por ele, James Vanderbilt e Guy Busick, que também escreveram “Pânico 5” (2022) e “Pânico 6” (2023).

Além de Campbell, retornam:

Courteney Cox como Gale Weathers

David Arquette como Dewey Riley

Matthew Lillard como Stu Macher

Scott Foley como Roman Bridger

Mason Gooding como Chad Meeks-Martin

Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin

Entre os novos nomes estão Isabel May, Joel McHale (como Mark Evans, marido de Sidney), Mckenna Grace, Celeste O’Connor, Asa Germann, Sam Rechner, Mark Consuelos, Anna Camp, Michelle Randolph, Ethan Embry e Jimmy Tatro.

As polêmicas nos bastidores

O caminho até a estreia foi turbulento. Em novembro de 2023, Melissa Barrera, protagonista dos dois filmes anteriores, foi demitida após publicar mensagens nas redes sociais sobre a guerra entre Israel e Hamas. A produtora Spyglass afirmou ter “tolerância zero ao antissemitismo”.

Pouco depois, a atriz Jenna Ortega também deixou o projeto. Inicialmente, circularam rumores de conflito de agenda, mas a atriz afirmou que a saída ocorreu em meio ao cenário de mudanças após a demissão de Barrera.

Christopher Landon, que seria o diretor, também deixou o filme. Ele declarou que não participou da decisão de demitir Barrera e classificou o processo como traumático. Com isso, Williamson assumiu a direção do sétimo capítulo.

Uma franquia de quase 30 anos

“Pânico” estreou em 1996, dirigido por Wes Craven, revitalizando o subgênero slasher ao misturar terror e metalinguagem. Desde então, a franquia arrecadou cerca de US$ 910 milhões nas bilheterias mundiais.

“Pânico 6” (2023) tornou-se o filme de maior bilheteria da saga, com US$ 108,4 milhões nos Estados Unidos e US$ 166,6 milhões globalmente.

Nos Estados Unidos, a previsão é que “Pânico 7” arrecade ao menos US$ 40 milhões no primeiro fim de semana. Projeções mais otimistas indicam US$ 45 milhões, o que poderia representar a maior estreia do ano até agora e superar o lançamento de “Pânico 6”, que abriu com US$ 44,4 milhões em março de 2023.

O estúdio mira uma estreia global de US$ 60 milhões. O novo capítulo será o primeiro da franquia exibido em Imax, além de outros formatos premium.

Confira o último trailer de 'Pânico 7'